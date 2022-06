Uit hun dak bij Pleinvrees: ‘Wegebben in de menigte, fantastisch’

Stephan Beeld Dingena Mol

Stephan (27), Zoetermeer

“Een bezoek aan Pleinvrees is het vaste uitje van onze studentenvereniging in Enschede. Dit is misschien wel de tiende keer. We hebben er erg naar uitgekeken. De afgelopen jaren kon het niet doorgaan wegens corona. We hebben wel wat huisfeestjes georganiseerd met dezelfde muziek, maar dat was toch anders. Een van de plezierige kanten van een festival is dat je kunt opgaan in the crowd. Het is moeilijk uit te leggen, maar op een gegeven moment stijg je boven jezelf uit. Toen ik voor het eerst techno hoorde, dacht ik: wat is dit voor een onzin? Nu kijk ik al dagen uit naar de set van Kölsch.”

Vlnr: Daan, Jennifer, Alastair en Rosalie Beeld Dingena Mol

Daan (22), Jennifer (24), Alastair (22), Rosalie (19), uit Zwolle en Enschede

Rosalie: “Dit wordt onze eerste keer. We hebben de kaarten overgenomen.” Daan: “Je kunt bij ons prima uitgaan, maar een festival is toch anders. Iedereen heeft dezelfde connectie.” Alastair: “Ook omdat er een kaartje moet worden gekocht. In het café loopt iedereen binnen, hier willen alle mensen hetzelfde.” Jennifer: “We hebben koningsdag in Enschede gevierd. Dat was ook behoorlijk groot.” Daan: “Maar de combinatie van Amsterdam en een geweldige line-up...” Jennifer: “We kijken vooral uit naar Colyn en Eelke Kleijn.”

Georges en Ewa Beeld Dingena Mol

Ewa (40) en Georges (48), uit België

Georges: “We hebben moeten kiezen. Bij ons was Extrema, een vergelijkbaar festival. We hebben toch gekozen voor Pleinvrees vanwege de goede reputatie. Ik was er één keer eerder. Een vriend had mij meegesleurd.” Ewa: “En nu heeft Georges mij meegesleurd. We komen om te dansen. En om mensen te ontmoeten. Het is niet dat je vrienden maakt tijdens een festival, maar het gevoel van met elkaar te zijn.” Georges: “Het wegebben in de menigte. Dat is een fantastisch gevoel. We blijven voor de afterparty en dan in de ochtend weer terug naar huis.”