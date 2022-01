Uit de lockdown: ‘Vooral die draaimolen. Dat vindt ze fantastisch’

Charlie: aapjes kijken in Artis. Beeld Sophie Saddington

Het is ook weer niet zo dat alle Amsterdammers deze woensdag meteen als huppelende veulens een rondje door de wei maken langs museum, bioscoop en dierentuin. Het blijft een doordeweekse woensdag en het weer nodigt ook niet echt uit.

In Artis is het ’s ochtends zelfs uitgesproken rustig. Je zou het bijna vergeten op deze feestelijke dag waarop het land uit de lockdown gaat, maar mensen moeten gewoon werken, en kinderen naar school. Maar woensdagmiddag zijn ze er weer: kinderen in de nek of aan het handje van hun ouders, eerst in de rij voor de ingang en daarna langs de giraffen en leeuwen. Het gegil van pret is weer terug in Artis. Twee kangoeroes eten onverstoorbaar hun bladgroente.

Charlie, net 4, wijst oma Connie waar de lemuren allemaal zitten, binnen in een hok én buiten op een tak, daar anderhalve meter verderop. Oma: “Ik pas op haar elke woensdagmiddag. Ik heb een abonnement, dus we zijn meteen hierheen gekomen. Vooral voor de draaimolen. Dat vindt ze fantastisch.”

Toch kwamen de muren de laatste woensdagmiddagen zeker niet op haar af. “Ik vermaak me wel. Ik heb thuis speelgoed en verrassinkjes ingebouwd voor haar. Zelf ben ik vooral blij dat de musea en theaters weer opengaan. Op Artis kon ik nog wel een weekje wachten. Maar zij heeft in de tussentijd vaak gevraagd: wanneer gaan we weer?”

Dierenverzorger Job van Tol zit tussen 150 Afrikaanse pinguïns en voert ze vis uit een emmer, één voor één. Het zijn geduldige, zeer beleefde beesten. “Ook toen Artis dicht was, zat ik hier elke dag op deze steen,” roept Van Tol naar zijn publiek; een stuk of tien kinderen, verdeeld over acht gezinnen.

Tijdens de lockdown zijn 26 kuikens geboren en ook wijst hij naar een pinguïn met een dikke snavel die een beetje moeizaam komt aanwaggelen. “Hij is de oudste. Hij komt nog elke dag een visje halen. Weten jullie hoe oud hi is? 38 jaar!”

Het publiek: “Woooooow.”

Ze hebben Artis duidelijk gemist.

Zonnebloemen

In het Van Gogh Museum is het redelijk rustig, de grote drukte wordt zaterdag verwacht. Voor pronkstuk Zonnebloemen (1889) staan twee jonge toeristen uit Brazilië. Ze zijn vijf dagen geleden aangekomen. “Amsterdam is een geweldige stad,” zegt Lucas Mello (24). “We hebben ons goed geamuseerd en veel langs de grachten gewandeld, maar toen de musea opengingen, zijn we als eerste naar het Van Gogh museum gekomen. Mijn vriendin is een groot fan.”

“Sssssst!” zegt een dame van middelbare leeftijd. “Ik wil naar dit schilderij kijken.” Ook zij heeft duidelijk lange tijd cultuur moeten missen.

Jennie Meijerink (r) heeft met Renee Boon meteen de gang gemaakt naar het Van Gogh Museum.

Door het museum slenteren mensen langs de kunstwerken, een guide op hun koptelefoon en smartphone in de aanslag. Het is alweer bijna het oude normaal.

Renee Boon (75) en Jennie Meijerink (74) zijn speciaal met trein uit Voorschoten gekomen. Boon: “We zeiden meteen: gaan!”

Meijerink: “Het is weer een verademing om kunst te snuiven.”

Boon: “Ik ben ondertussen bijna vergeten hoe het eruit zag.”

Popcorn

In de hal van Tuschinski, ook een fijn weerzien, staan drie jongelui achter de bar, helemaal klaar om frisdrank, popcorn en XL-zakken M&M’s te verkopen. Verder is er niemand.

“Ik had het inderdaad drukker verwacht,” zegt verkoopster Masha Silaev. “Vanochtend waren er maar tien, vijftien mensen. Vanavond wordt het wel drukker.”

In Tuschinski hebben Emilia, r (groen), Sky (roze jas zonder haarband) en Monica de eerste popcorn te pakken.

Daar zijn nieuwe gasten. De zeer blije Emilia (9), Skye (8) en Monica (8) met moeder Shirley Silva (42), die popcorn uitdeelt.

Emilia: “De juf heeft een studiedag, dus we hadden niks te doen. We gaan naar Sing 2, want we hebben Sing 1 al gezien.”

Vast al duizend keer, thuis? Emilia knikt, en moeder ook.

Ze hebben de bioscoop gemist. “Hier is 3D,” zegt Monica, “en dat hebben we thuis niet.”

Bliksem

Op de eerste verdieping van Nemo amuseren kinderen zich kostelijk met draaien, rollen en spelen van wetenschappelijke aard. Een jongetje zit in de hijsstoel, waarin hij zichzelf omhoog trekt aan een touw dat door katrollen loopt. Hoe meer katrollen, hoe makkelijker het gaat, leren ze hier. Een kleuter heeft het nog beter bekeken. Die laat zich omhooghijsen door haar twee oudere zusjes.

Weer op ontdekkingstocht in Nemo.

Verderop speelt Noa (5) met bliksem. In een bol zit 160.000 volt stroom en overal waar hij zijn hand op de bol neerlegt, komt die bliksem naartoe. De rest van het gezin staat er vrolijk omheen.

Vader Mil (39): “Dit is sowieso fijn voor kinderen. Effe naar buiten in plaats van thuis de hele tijd te Netflixen, toch?”

Moeder Sara (30): “En dat open, dicht, open, dicht, open, dicht. Dat is toch niet uit te leggen aan een kind van 5? Dus toen Rutte zei dat de musea weer open mochten, hebben we gelijk gereserveerd.”