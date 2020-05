Uilenburgersjoel luidt noodklok: aanspraak op coronaregeling niet mogelijk

De Uilenburgersjoel. Beeld Uilenburgersjoel

De Uilenburgersjoel valt buiten alle steunregelingen van de overheid. Dat staat in een brief die de stichting dinsdag kreeg van de gemeente. De sjoel is geen onderneming en ook geen gesubsidieerde instelling. “We vallen tussen wal en schip,” zegt directeur Jozien Jansen.

Stichting Uilenburgersjoel nam het rijksmonument in 2012 over van de gemeente. Na een grondige restauratie, gefinancierd met ingezameld geld, heropende het pand in 2016 haar deuren. Sindsdien kan iedereen de locatie huren voor evenementen. Dat wordt gedaan: drie à vier keer per week vinden er evenementen plaats zoals concerten, lezingen, verjaardagen en bar mitswa’s.

Een nadeel van het succes is dat de gemeente en diverse fondsen ook minder urgentie voelen om bij te springen, zegt voorzitter van de stichting Maurits Jan Vink. “En dat is juist in deze tijd een groot probleem.” Door de coronacrisis heeft het culturele centrum abrupt geen inkomsten meer. En dat blijft voorlopig zo, vermoedt Jansen: “Het wordt lastig geld verdienen als we 38 mensen mogen ontvangen in plaats van 220.”

Het driehonderd jaar oude gebouw deed tot de Tweede Wereldoorlog dienst als synagoge in de arme Joodse buurt in Centrum. In de oorlog roofden de Duitsers het pand leeg. Vanaf 1954 gebruikte de gemeente het pand als opslagplaats, later hield de Joodse gemeente Beit Ha’Chidush er diensten. Pas met de heropening in 2016 werd het pand weer openbaar toegankelijk. “Dat dreigt nu tot een abrupt einde te komen,” zegt Vink. “Dat is pijnlijk met oog op het verleden, maar vooral doodzonde met oog op de toekomst.”

Donaties

De gemeente moet wakker worden, vindt Jansen. “Het is hun plicht en verantwoordelijkheid om bij te springen bij deze historische plek.” Vorige maand ontving de sjoel Femke Halsema voor de boekpresentatie van het boek Oorlogsgesprekken. Jansen: “De burgemeester sprak toen van een belangrijke en prachtige plek. Maar nu worden we door de gemeente van het kastje naar de muur gestuurd.”

Een faillissement is ook voor de gemeente niet wenselijk, zegt Jansen. Als zij het pand terugnemen, moeten zij namelijk het geld terugbetalen dat is geïnvesteerd in de restauratie. Die heeft 1,2 miljoen euro gekost. Jansen: “Daar zitten zij vast niet op te wachten.”

Om tot het einde van het kalenderjaar de belangrijkste vaste lasten te betalen, heeft de stichting 40.000 euro nodig. Zij hopen op donaties vanuit de gemeenschap, maar ook uit andere hoeken. Vink: “Wij roepen iedereen op om te helpen, niet in de laatste plaats de gemeente.”

