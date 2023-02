Uilenburg krijgt stroomstation met gezondheidsrisico’s: ‘Is wel gekeken naar alternatieven?’

Op Uilenburg moet een elektriciteitsstation (rechts van het hek, vlak bij woningen) vernieuwd en uitgebreid. Links het vroegere pakhuis dat tot woningen is verbouwd. Beeld Jennifer gijrath

Het raam van Nynke Gerbers op Uilenburg kijkt van héél dichtbij uit op het onderstation dat voor netwerkbedrijf Liander de stroom verdeelt over de oude binnenstad. Het elektriciteitsknooppunt kwam hier zestig jaar geleden, toen Uilenburg nog volop industrie kende. Maar in de tussentijd zijn de omliggende pakhuizen verbouwd tot appartementencomplexen. De steeg die het onderstation scheidt van de woningen is smal, zegt Gerbers. “Niet eens vier meter.”

Die nabijheid brengt gezondheidsrisico’s mee, dat moesten de omwonenden eind vorig jaar vernemen uit een brief van het stadsbestuur aan de gemeenteraad. De risico’s zijn heel klein, maar er zijn aanwijzingen dat rond elektriciteitsstations magneetvelden ontstaan die bij langdurige blootstelling een verhoogde kans geven op leukemie, bij kinderen vooral.

Op Uilenburg, waar al werd geprotesteerd tegen de plannen van Liander voor een nieuw en groter onderstation op deze plek vanaf 2029, is dan ook geschrokken gereageerd. Het stadsbestuur kondigde in de brief ook aan dat de elektromagnetische velden tegen die tijd in ongeveer twintig woningen krachtiger uitvallen dan 0,4 microtesla, de grens die uit voorzorg maar liever niet wordt overschreden.

De schok was compleet toen daarop meteen een verhuisregeling werd aangekondigd. De GGD gaat nog wel met de bewoners in gesprek over de mogelijkheden om risico’s weg te nemen door aanpassingen binnenshuis, maar als zij die risico’s daarna nog steeds onaanvaardbaar vinden, gaat de gemeente samen met hen op zoek naar een vergelijkbare woning elders in Amsterdam.

Op Uilenburg roept het allemaal veel vragen op. “Zijn alle alternatieven grondig onderzocht?” vraagt buurtbewoner Michiel Schwarz zich af. “Als ik lees over de risico’s, kan ik die best relativeren,” zegt Gerbers. “Maar zelfs al zijn die gezondheidsrisico’s klein, dan nog moeten ze het zekere voor het onzekere nemen.”

De verhuisregeling werd wel heel plompverloren op tafel gelegd, zegt Schwarz. Dat geeft hem het gevoel dat de gemeente bij de keuze voor deze plek de weg van de minste weerstand bewandelt. “Het voorzorgsbeleid is bedoeld om omwonenden te beschermen. Niet om ze te laten vertrekken.”

Wethouder Zita Pels (Duurzaamheid) beloofde in de gemeenteraad dat de verhuisregeling alleen wordt ingezet als ‘allerlaatste stap’. Tegelijk benadrukte ze dat de verduurzaming van de stad pijnlijke afwegingen meebrengt. Nu al schiet het stroomnet tekort en een toekomst met tienduizenden elektrische auto’s en warmtepompen vergt extra capaciteit.

Daarvoor worden op veertig plekken in de stad elektriciteitsstations gebouwd of uitgebreid en ook bij acht andere stations liggen woningen zo dichtbij dat rekening moet worden gehouden met al te krachtige magneetvelden.

Veel speelruimte om op zoek te gaan naar alternatieve locaties is er dus niet, dat begrijpen ze op Uilenburg ook wel. Het stadsbestuur heeft al aangekondigd dat het verleggen van alle kabels schreeuwend duur zou worden. Maar overtuigd van de noodzaak voor een groter stroomstation in hun straat zijn de bewoners nog niet. Zo vragen ze zich af of al gekeken is naar een vernieuwd maar even krachtig stroomstation op deze plek waarbij de broodnodige extra capaciteit elders wordt gezocht.

Verder op Uilenburg is voor de komende jaren op braakliggende gemeentegrond al wel ruimte gevonden voor een tijdelijk station, dat volgens de gemeente zo ver van woningen ligt dat geen gezondheidsrisico’s optreden. Laat daar dan het nieuwe elektriciteitsknooppunt verrijzen, redeneren de omwonenden.

Maar volgens wethouder Pels gaat dit niet. Op de tijdelijke locatie is te weinig plek voor één gebouw waar alle transformatoren in passen. Dat ziet er niet fraai uit en past niet bij deze monumentale omgeving, zegt een woordvoerder.

De omwonenden op Uilenburg blijven erbij dat het lijkt alsof al het onderzoek zich beperkt tot de plek waar het elektriciteitsknooppunt nu staat. Gerbers: “De reflex op mogelijke gezondheidsrisico’s is niet: we moeten een andere plek onderzoeken. De reflex is: dan moeten de bewoners maar weg.”

