Ufogas-protest trok meer media dan demonstranten

De demonstratie van Ufogas-voorman Deniz Üresin tegen de gemeentelijke aanpak van lachgashandel trok donderdagavond meer media dan demonstranten. ‘Pas op Ubereats, je krijgt een miljoenenboete.’

Gewapend met een megafoon en een snelle mond gaf Deniz Üresin donderdagavond een kleine show weg. De toehoorders bij de Stopera waren vooral verslaggevers, vanaf een afstandje gadegeslagen door een tiental agenten. Verder waren er enkele vrienden en medewerkers van Ufogas, maar nauwelijks demonstranten.

Elke vrees voor wanorde of chaos bleek ongegrond. De angel was uit het protest gehaald nadat Üresin − die onder de naam DenizSwest ook rapnummers maakt − had besloten om geen gratis ballonnen met lachgas uit te delen. Had de Nederlands-Turkse ondernemer dat wel gedaan, zoals hij zaterdag aankondigde, dan zou de politie optreden, zo liet burgemeester Femke Halsema hem per brief weten.

Door te gehoorzamen aan Halsema’s orders wilde Üresin tonen dat hij een rechtmatige ondernemer is. “Ufogas handelt volgens de Nederlandse wet- en regelgeving, dus we demonstreren ook volgens diezelfde wet- en regelgeving.”

‘Onrechtmatig’

De gemeente vindt echter dat Ufogas onrechtmatig handelt. Hoewel het bedrijf al een half jaar ballonnen met lachgas aan de man brengt op prominente uitgaansplekken in de stad − Leidseplein, Rembrandtplein, Reguliersdwarsstraat − constateerde de Stopera deze week pas een overtreding van de ventvergunning.

Ufogas bestrijdt dat. Üresin claimt dat Ufogas als koeriersbedrijf louter bestellingen aflevert, per bakfiets. De klanten hebben de ballonnen met lachgas online besteld. Na levering op de uitgaansplekken mag Ufogas een kwartiertje blijven hangen, waarop online een nieuwe bestelling binnenkomt. Zo hoeven de verkopers hun prominente plek in de binnenstad niet te verlaten.

Megaboetes

“Kijk, daar gaat weer iemand die zwaar in overtreding is,” zei Üresin door zijn megafoon toen hij een bezorger op een fiets langs de Stopera zag rijden. “Dat wordt betalen, vriend, want koeriersdiensten zijn verboden in Amsterdam. Ubereats, Deliveroo en Thuisbezorgd moeten van Halsema straks megaboetes betalen.” Daarmee verwees Üresin naar de last onder dwangsom van 100.000 euro die de gemeente hem in het vooruitzicht stelt als hij lachgas blijft verkopen zoals hij doet.

Ufogas heeft een kleine twee weken om bij de gemeente een eigen zienswijze in te dienen op de vermeende overtreding van de ventvergunning. Mogelijk komt de zaak daarna voor de rechter.

De komende dagen worden Üresin en zijn verkopers echter nog met rust gelaten door handhavers en politie. Na de demonstratie konden de lachgaskoning van Amsterdam en zijn medewerkers dan ook opnieuw de stad in om omzet te maken.