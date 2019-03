Uberchauffeurs willen gaan demonstreren

In de app-groep waarin zij zich hebben verenigd, zitten iets meer dan 500 chauffeurs. 'Na jaren van uitbuiting is de maat vol,' schrijven de organisatoren.



De chauffeurs zeggen veel druk te ervaren van hun werkgever. 'We moeten meer dan zestig uur per week werken voor een matige omzet.' Zij eisen onder meer dat Uber de commissie terugschroeft van 25 naar 15 procent en dat er geen nieuwe chauffeurs worden aangenomen.



De chauffeurs verzamelen zich maandag rond 14.00 uur bij het NDSM-plein in Noord en vertrekken dan naar het hoofdkantoor van Uber op de Mr.Treublaan in Oost.



Vorige maand trokken er nog een paar honderd taxichauffeurs naar Den Haag om op het Malieveld onder meer te demonstreren tegen Uber. De chauffeurs eisten dat de overheid taxiplatform Uber verbiedt in de grote steden.