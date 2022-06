Uberchauffeurs voeren actie bij hoofdkantoor wegens ‘blokkade’

Uberchauffeurs voeren actie voor het hoofdkantoor van het taxibedrijf. Beeld ANP / Koen van Weel

Uberchauffeurs zijn een beetje de boeren van de grote stad: ze leveren producten die gretig aftrek vinden, maar liggen continu overhoop met alles en iedereen. En net als de boeren voelen ook Uberchauffeurs zich met de regelmaat van de klok tekortgedaan en oneerlijk behandeld.

Maar er zijn ook verschillen: als boeren het beu zijn, voeren ze massaal actie. Eenpitters of niet, ze trekken samen op. Ze leggen snelwegen plat en gaan intimiderend langs bij de verantwoordelijke bestuurders. Hoewel het maar de vraag is of ze op die manier niet hun sympathie verspelen, gaan ze niet bij de pakken neerzitten en zijn ze bereid ver te gaan om hun zin te krijgen.

Oneerlijke behandeling

Uberchauffeurs zijn wat dat betreft fundamenteel anders. Online zijn ze her en der best in staat hun zaak fel te bepleiten. Het ging al de hele dag stevig rond op alle sociale media waar de chauffeurs, zelfstandigen nog steeds, actief zijn: er komt een blokkade van het Uberhoofdkantoor. Het moet afgelopen zijn met de oneerlijke behandeling. ‘Iedereen plukt ons, dat moet stoppen.’ Uiteindelijke opkomst op de Mr. Treublaan: een mannetje of vijftien.

Het is lastig actievoeren met chauffeurs die uiteindelijk veelal niet komen opdagen. Dat geeft Anja Dijkman, projectleider platformwerk bij de FNV, toe. “Dat is ingewikkeld. Maar mensen durven niet, ze zijn bang dat ze op zwarte lijsten komen te staan en uiteindelijk geen ritten meer krijgen aangeboden, of alleen maar heel vervelende, onrendabele ritten.”

Er is veel wantrouwen, zegt Dijkman. Ze wijst op een fotograaf die rond de actievoerders cirkelt. “Is dat een persfotograaf of is die man ingehuurd door Uber om de chauffeurs vast te leggen? Je weet het niet, dit soort bedrijven is ertoe in staat.”

Ik ben al zo vervelend

Maar goed, die opkomst dus. De chauffeurs die wel de tijd hebben genomen om af te reizen naar Oost, zijn ook teleurgesteld. Yousouf wil zijn achternaam niet zeggen. “Dan krijg ik daar gezeik over. Ze vinden me nu al een vervelende man, omdat ik opkom voor mijn rechten. Maar het was natuurlijk beter geweest als we hier met een paar honderd man hadden gestaan. Gelukkig dat de vakbond niet alleen spreekt namens de mensen die hier staan, maar namens alle aangesloten Uberrijders.”

Het ongenoegen draait deze keer om het blokkeren van chauffeurs door Uber. Sinds drie weken blokkeert het taxibedrijf chauffeurs die te veel ritten annuleren. Volgens Dijkman lopen chauffeurs inkomsten mis, terwijl zij die ritten annuleren omdat die volgens haar meer kosten dan opleveren.

Pure pesterij

Een Uberchauffeur weet pas wat een rit opbrengt, nadat de rit via een app is geaccepteerd. Veel chauffeurs worden op dat moment geconfronteerd met een verliesgevende rit, zegt Dijkman. “Dan annuleren de chauffeurs de rit. Pas na een gesprekje van een paar minuten, op kantoor of online, wordt de blokkade opgeheven. Pure pesterij, want in die gesprekken wordt toegegeven dat een rit annuleren mag, maar dat het niet leuk is voor de klant. En daarmee niet goed voor de reputatie en de winst van Uber.”

Daar kunnen de chauffeurs over meespreken. Hoessein heeft een dergelijke procedure al eerder aan de hand gehad. Hij laat het bewijs daarvan zien op zijn telefoon. “Dan moet ik bijvoorbeeld eerst twintig kilometer rijden om een klant op te pikken die vervolgens een ritje heeft van twee kilometer. Mensen, dan krijg ik acht of negen euro voor een rit van soms wel vijftig kilometer. Dat kán toch niet.”

Herhaling van zetten

De ‘blokkade’ loopt na een uurtje ten einde. Dijkman heeft met een aantal chauffeurs binnen met Uber gesproken. Een onbevredigend gesprek. “Het is met Uber een herhaling van zetten. Ze kunnen niets veranderen aan de positie van de chauffeurs. En ze zijn pissig dat wij ze voor de rechter hebben gedaagd over de manier waarop ze werken met chauffeurs. Ach ja, als vakbond moet je soms heel veel met elkaar praten voordat je succes boekt.”