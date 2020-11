Uberchauffeur reed te hard en krijgt boete na dodelijk ongeval Heemstedestraat

Beeld ANP

Tevens krijgt de 23-jarige man een voorwaardelijke rijontzegging van een halfjaar. Dat staat in een vonnis dat de Amsterdamse rechter donderdag heeft gewezen.

Hij zal ook 7500 euro schadevergoeding moeten uitkeren aan de moeder van het slachtoffer, en ruim 12.500 euro aan haar vader ter vergoeding van de begrafeniskosten.

Haaientanden

De man reed in de regenachtige nacht van 13 januari 2019 over de Heemstedestraat in Zuid. Hij was Uberchauffeur en had op dat moment twee passagiers in zijn auto.

Een 24-jarige Amsterdamse vrouw fietste in dezelfde richting als de auto, maar dan op het fietspad. Toen ze linksaf sloeg, op een punt waar voor haar haaientanden stonden, klapte ze op de auto en viel ze neer op het wegdek. In het ziekenhuis is ze overleden aan haar verwondingen.

Waarschijnlijk reed de man volgens de rechtbank gemiddeld 69 kilometer per uur, waar de toegestane snelheid 50 kilometer per uur is op de Heemstedestraat. Er kan desalniettemin volgens de rechter niet worden vastgesteld dat de man schuld had aan het ongeval; wel dat hij een ‘gevaar op de weg’ heeft veroorzaakt. De man verklaarde tevens voor de rechter het slachtoffer niet te hebben gezien.

Onveilige straat

Twee factoren in het noodlottige ongeval leidden in de nasleep ervan tot discussie. Zo geldt de Heemstedestraat als één van de onveiligste wegen van het land. Slechts een maand voor dit ongeval, in december 2018, overleed een snorfietser aan de gevolgen van een botsing. Sommige automobilisten voelen zich vrij om hard op te trekken op de soms chaotische straat.

Bovendien rees de vraag in hoeverre – veelal jonge – Uberchauffeurs te gehaast rijden. Het betreffende ongeval op de Heemstedestraat was het vierde dodelijke ongeval op rij waar een Uberchauffeur bij betrokken was in korte tijd. Bij een ongeval in 2017 kwam naar voren dat de Uberchauffeur die daarbij betrokken was, geen rust had gehad in de 24 uur voorafgaand aan het ongeval.