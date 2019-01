Uber wordt niet verboden in Amsterdam

Dat zei wethouder Udo Kock woensdagmiddag in de gemeenteraad. Een veel gehoorde klacht over Uber is, naast roekeloos rijgedrag, dat de chauffeurs vaak niet de benodigde verzekering hebben afgesloten.



Volgens De Telegraaf zou het gaan om zeker 100 taxi's.



Dit werd tot voor kort nauwelijks gecontroleerd. Dat is volgens de wethouder lastig, omdat de wagens regelmatig van eigenaar wisselen. Kock belooft wel dat de controles op deze overtreding geïntensiveerd zullen worden. Zo zal de Rijksdienst Wegverkeer (RDW) zich dit jaar aansluiten bij controles van de ILT, het orgaan dat de taxibranche waar Uber onder valt in de gaten houdt. De boete voor onverzekerd rondrijden is 400 euro, volgens Kock nog hoger als de politie de sanctie uitschrijft.



Dodelijke ongelukken

Een verbod op Uber, waar door onder andere de Amsterdamse fractie van Denk en de vereniging Veilig Verkeer Nederland voor gepleit wordt sinds een aantal dodelijk ongelukken waar Uber-chauffeurs bij betrokken waren, vindt Kock veel te ver gaan. "Dat zou een té zwaar middel zijn. Er rijden ook chauffeurs rond via Uber die wel netjes verzekerd zijn."



Wel zegt hij dat het stadsbestuur in Den Haag, én bij Uber aandringt op maatregelen om het aantal ongelukken terug te brengen.



Er is ook een petitie opgesteld waarin opgeroepen wordt tot een boycot van Uber en een verbod op de taxi's wordt geëist. De petitie is ruim duizend keer ondertekend.



