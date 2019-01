Uber verhoogt minimumleeftijd chauffeurs na reeks ongevallen

Ook eist Uber minstens één jaar rijervaring voordat nieuwe chauffeurs de Uber-app kunnen gebruiken. Samen met Veilig Verkeer Nederland gaat het bedrijf werken aan een verplichte verkeersveiligheidstraining voor alle chauffeurs onder de 25 jaar.



De afgelopen twee maanden kwamen bij ongelukken met Uber-chauffeurs vier mensen om het leven. Vorig weekend kwam een 24-jarige fietser om het leven door een aanrijding met een taxi van Uber op een kruising in Nieuw-West.



Taskforce

Op 3 januari overleden twee mensen door een aanrijding op de A9 bij Badhoevedorp. Ze waren met pech stil komen te staan op de weg en stapten uit, waarna ze werden geraakt door een Uber-taxi. De chauffeur had cannabis gebruikt. In december stierf een voetganger door een aanrijding met een Uber op de Rozengracht in Amsterdam.



Zowel in Amsterdam als landelijk neemt de roep om maatregelen tegen Uber toe. Veilig ­Verkeer Nederland spreekt van 'kamikazepiloten'. Volgens woordvoerder Rob Stomphorst opereren veel Uberchauffeurs als 'die jongens die op bezorgscooters rijden'.



De komende weken neemt Uber deel aan een taskforce met de gemeente Amsterdam en vervolgen ze hun gesprekken met de landelijke overheid om de veiligheid van de taxi's te verbeteren.



Eerste stappen

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) laat in een reactie weten: "Ik wil van de ongevallen weten wat de oorzaak is. Dat is nodig om maatregelen te treffen die ook echt helpen. Ik vind het goed dat Uber alvast stappen zet.''



De gemeente Amsterdam is blij met de beslissing van Uber, maar zegt ook dat het een eerste stap is. "We blijven met het bedrijf en de rest van de taxibranche in gesprek om de verkeersveiligheid verder te verbeteren'', aldus verkeerswethouder Sharon Dijksma. Zo wil Amsterdam met Uber praten over arbeidsomstandigheden.



Lees ook: Drie Uberchauffeurs over overuren en ongelukken en 'Hoeveel doden moeten er nog vallen door Uber?'