Uber schikt voor 2,3 miljoen voor 'snorder-app' Uberpop

We zijn vastberaden om een goede en verantwoordelijke partner te zijn

Met deze schikking stelt Uber 'dit hoofdstuk uit ons verleden' formeel afsluiten, aldus een woordvoerder. "We hebben de manier waarop wij werken wereldwijd veranderd, waarbij integriteit voor ons centraal staat. We zijn vastberaden om een goede en verantwoordelijke partner te zijn voor steden."



Professionele chauffeurs

Volgens het bedrijf staat Uber sinds het stopzetten van Uber alleen nog maar professionele chauffeurs met een officiële taxivergunningen toe van de app gebruik te maken. Daarmee moeten de Uber-chauffeurs aan dezelfde eisen voldoen als reguliere taxirijders. Ook zegt Uber het leiderschap binnen het bedrijf drastisch te hebben veranderd ('waaronder een nieuwe CEO'), om de transparantie te bevorderen.



Uber staat de afgelopen maanden onder grote druk nadat chauffeurs die via de app werkten betrokken waren bij ongevallen waarbij in zes weken tijd vier dodelijke slachtoffers vielen. De politiek en ook wethouder Sharon Dijksma lieten zich kritisch uit over het taxibedrijf.



Uber kwam vervolgens met maatregelen. Zo werd er een minimumleeftijd van 21 jaar ingesteld voor nieuwe chauffeurs en moeten chauffeurs een veiligheidscursus afleggen voordat zij via de app actief mogen worden.



