Tyrece B. (22) veroordeeld tot 3 jaar cel voor betrokkenheid bij dodelijke steekpartij pier Scheveningen

De Haagse rechtbank spreekt Tyrece B. vrij van poging tot doodslag door te proberen vanaf enkele meters met een pistool een Rotterdamse rivaal in zijn rug te schieten, maar veroordeelt hem slechts voor het bezit van dat wapen en opruiing. Die opruiing binnen ‘de drillrapscene’ vindt de rechtbank wel zo verwerpelijk dat de straf daarvoor relatief hoog uitvalt.

Amsterdammers Roan W. en Darrel L. (allebei 22 jaar) kregen vorig jaar november elk 11 jaar cel voor het gezamenlijk doodsteken van Janga op de drukke stranddag. Tyrece B. stond later terecht, omdat hij zich pas meldde nadat zijn vrienden waren veroordeeld.

Ernstige bedreigingen

Drillformatie 24 uit Rotterdam-Delfshaven en 73 De Pijp uit Amsterdam hadden al sinds 2019 een hoog opgelopen vete waarin over en weer ernstige bedreigingen waren geuit. Op 8 augustus 2020 was in Scheveningen al een vechtpartij geweest tussen enkele Rotterdammers, onder wie leider Blacka van 24, en enkele Amsterdammers die gelieerd zijn aan 73 De Pijp.

Onder een bericht op Snapchat van Blacka had T.Y. vervolgens op 9 augustus 2020 gepost dat ze maar moesten ‘meeten om de beef te regelen’.

‘Morgen ben IK skiffa (Scheveningen) en me loca gaat aan niemand Wacked mij,’ schreef Tyrece B. Op de dag van het steekincident postte hij: ‘73 dit 73 dat maar wanneer we zeggen kom. Ben je ineens artiest en wil je geen beef jongen... ga je snitch moeder vingeren ofzo. Val me niet lastig joh. Boos boos.’ Vervolgens postte hij een foto van zichzelf met de tekst: ‘the hague’, en een foto van de Pier en de tekst ‘me loco (locatiemelding) blijft aan’.

In de vooravond kwam het tot een confrontatie tussen Rotterdammers Blacka, Chuchu en nog een vriend enerzijds en Tyrece B., Roan W. en Darrel L. anderzijds. De Amsterdammers waren op het bovendek van de Pier, de Rotterdammers kwamen met zo’n twintig man de Pier op. Chuchu werd volgens de rechtbank door Roan W. en Darrel L. twee keer gestoken en overleed diezelfde dag.

Vonnis

De rechtbank stelt vast dat Blacka op 9 augustus 2020 de Amsterdammers uitdaagde en dat Tyrece B. ‘op zijn beurt heeft opgeroepen om de ruzie de dag erna uit te vechten in Scheveningen’. Op de dag van het fatale steken zijn de opruiende posts toegevoegd. Anders dan zijn advocaat beweerde heeft B. de berichten volgens de rechtbank zelf geplaatst.

Het vonnis: ‘De verdachte heeft bewust de aanmerkelijke kans aanvaard dat bij deze ontmoeting geweld gebruikt zou worden. Dat de verdachte was voorbereid op geweld, blijkt ook uit het feit dat hij een vuurwapen naar de Pier heeft meegenomen en dat ook zijn vrienden beiden bewapend waren, met de messen die het slachtoffer uiteindelijk dodelijk zouden verwonden.’

Het opruien en gewapenderhand elkaar opzoeken, moet afgelopen zijn, vinden de rechters. ‘Ook in deze zaak is gebleken dat met een verbazingwekkend gemak wapens zijn gebruikt om een onenigheid te beslechten. Dit alles is zeer zorgwekkend en moet een halt worden toegeroepen.’

Vooral ook vanwege ‘de geschokte rechtsorde en de buitengewoon ernstige gevolgen van met name de opruiing’ vindt de rechtbank 3 jaar cel gepast.