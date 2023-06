Twitteraars steken de draak met verkeersleed na knip Weesperstraat

De tweet van schrijver en columnist Jan Kuitenbrouwer zorgde voor hilariteit op Twitter. Beeld Twitter

‘Wie haalt oma op?,’ tikte schrijver en columnist Jan Kuitenbrouwer zondag op Twitter, met daarbij een ingewikkelde routebeschrijving die van de Reguliersgracht via Noord naar de Uilenburgerstraat zou leiden. Beláchelijk, al die omleidingen als gevolg van het afsluiten van de Weesperstraat, was de boodschap.

- Wie haalt oma op?

- Wie woont er het dichtst bij de Reguliersgracht?

- Jo, op de Uijlenburgerstraat, denk ik.

- Ja, klopt.

- Oké, Jo haalt oma op. pic.twitter.com/BrVPClmJD3 — Jan Kuitenbrouwer (@kuitenbrouwer) 18 juni 2023

Maar als je ergens op weerwoord kunt rekenen, is het wel op Twitter. Medegebruikers zetten hun twijfels bij de route, want Kuitenbrouwer voegde de IJtunnel als tussenstop toe. En zoals dat gaat op het platform, werd het verkeersleed vervolgens uitvergroot.

De tweet leidde tot hilariteit onder Twitteraars, die elkaar overtroffen in het bedenken van zogenaamde omwegen om ergens in Amsterdam te komen. Omleidingen via Groningen, Zwolle of zelfs Antwerpen passeerden de revue.

Das nog helemaal niets. Probeer maar eens bij carré te komen!! pic.twitter.com/jrraLHbLAh — 𝗕𝗶𝗹𝗹𝘆 𝗕𝗼𝗯 Trueblood (@Mowikan) 18 juni 2023

Voor de knip was het gewoon 12 minuten rijden tussen Surinameplein en Mercatorplein. Ongelofelijk waartoe onze gemeenteraad ons dwingt met dit wanbeleid. #weesperstraat pic.twitter.com/Qv0LlTpGPY — Ian (@realianwitten) 19 juni 2023

Echt krankzinnig, als ik een stop in Eindhoven toevoeg, dan gaat de route daar ook langs pic.twitter.com/oN1NZoYy74 — Mattie 🌻🇺🇦🇳🇱🌷 (@matdejong) 18 juni 2023

Één Twitteraar spande de kroon:

Ik moest vandaag van de Keizersgracht naar de Nieuwe Herengracht. Wat er toen gebeurde...ongelooflijk.#knip #amsterdam #Weesperstraat pic.twitter.com/LKx9OkebFB — coenwessel (@coenwessel) 19 juni 2023

Historicus Maarten van Rossum, nota bene een verstokt Utrechter, nam de routebeschrijving van Kuitenbrouwer over en had – uiteraard – een mening over de verkeerssituatie in de hoofdstad. Ook hij werd snel op de vingers getikt door scherpe Amsterdammers en andere Twittergebruikers, die niet zijn gediend van deze ‘desinformatie’. ‘Als historicus dien je altijd je bronnen te factchecken, Maarten...’ was één van de vele reacties.

Doe niets waarbij een grote groep mensen naar de binnenstad van Amsterdam moet komen. Dat kunt u die mensen niet aandoen. Wat is er toch met die stad mis?! Het is gewoon diep triest. https://t.co/BeDMt16bbh pic.twitter.com/BHoyVu6cgU — Maarten van Rossem (@maartenpodcast) 18 juni 2023

