Twisten over Kwaku laaien op

Het duurde even voor de aap uit de mouw kwam. De opstellers van het advies over de toekomst van het Kwaku Festival in het Mandelapark spraken in de vergadering van de stadsdeelcommissie over het belang van een goede balans tussen drukte en rust, over de draagkracht van grasmat en omwonenden en de mogelijkheid om het zomerfestival naar het Arena-gebied te verplaatsen.



Toen nam Sandra Grep het woord. Is Kwaku nog van Zuidoost?