Twintigduizend voor een ‘kleine rat’: twintigers verdacht van mislukte moordaanslag in Oost

Sporen van de aanslag waren aanvankelijk schaars, maar door de kraak van berichtendienst Sky ECC kwam de communicatie tussen aanslagpleger en opdrachtgever boven water. Beeld Joris van Gennip

De 27-jarige Hamza A. beleefde op 22 augustus 2020 hachelijke momenten. Toen hij omstreeks half twaalf ’s avonds in de omgeving van zijn huis in Amsterdam Oost stond, kwam er een man op hem afgelopen die een pistool op hem richtte. Drie keer werd de trekker overgehaald. Drie keer klonk er een klik. Toen de man vervolgens het wapen doorlaadde, sprintte Hamza A. keihard weg. In een café aan de Dapperstraat vroeg hij om hulp.

In de aangifte liet Hamza er geen misverstand over bestaan wat het doel van de man met het pistool was: “Het was echt: shoot to kill.” Een mogelijk motief voor de moordaanslag noemde A. ook: in het criminele milieu zou zijn naam in verband worden gebracht met een ripdeal.

Nieuwe pieuw pieuw

Sporen van de mislukte moordaanslag, zoals bijvoorbeeld kogels, kon de politie niet vinden. Het enige bewijs dat er iets aan de hand was geweest kwam van camerabeelden uit de omgeving van het café aan de Dapperstraat. Daarop was een keihard voorbij rennende persoon te zien.

Door het schaarse bewijs leek de zaak aanvankelijk op een plank in het politiebureau te belanden, maar in maart 2021 leek er ineens beweging in de zaak te komen: Nederlandse opsporingsinstanties slaagden erin de onder criminelen populaire berichtendienst Sky ECC te kraken.

In de oneindige stroom berichten van Sky ECC werd volgens het Openbaar Ministerie ook communicatie tussen de telefoons van de 29-jarige Sharoz Y. en de 27-jarige Leroy J. gevonden. “Heb je boys die een klus willen doen? Een vieze rat uit Oost moet ik straffen,” zou Sharoz Y. op 22 juli 2020 gestuurd hebben. “20 voor een kleine rat.”

Nadat er prijsafspraken waren gemaakt zou Leroy J. zijn gaan zoeken naar het doelwit. Sharoz Y. zou hem een nieuwe klus in het vooruitzicht hebben gesteld: “Ik heb gelijk daarna een nieuwe pieuw pieuw voor je.” Tot een nieuwe opdracht kwam het niet. Een uur na de mislukte aanslag zou Sharoz Y. zich zorgen hebben gemaakt. “Wat is er gebeurd?”, vroeg hij. “Dit wordt nieuws hè?”

Zwaar criminele kringen

In deze en andere berichten ziet het Openbaar Ministerie het bewijs dat Sharoz Y. en Leroy J. zich schuldig hebben gemaakt aan een poging tot liquidatie. Daarnaast wordt Y. verdacht van het witwassen van een Rolex van 80.000 euro. Leroy J. wordt naast de moordplannen verdacht van handel in drugs en wapens.

Volgens justitie had Sharoz Y. grote problemen in Nederland. Die zouden er voor hebben gezorgd dat hij met spoed naar Dubai emigreerde. “Y. verkeert in zwaar criminele kringen,” aldus de officier van justitie tijdens een pro forma zitting op vrijdag. “Zo lang de problemen niet zijn opgelost, bestaat het gevaar dat hij op de vlucht slaat.” Volgens Leon van Kleef, de advocaat van Y. is dit pertinente onzin: “Mijn client heeft met niemand problemen."

Advocaat Van Kleef vroeg aan de rechtbank of Y. zijn proces in vrijheid mocht afwachten, omdat zijn familie zwaar te lijden heeft onder diens detentie. De raadsman refereerde aan een overval op de woning van de vader van Y. enige tijd geleden: “Daarbij is met hamers op lichamen en hoofden geslagen." Een zichtbaar ontstemde Y. voegde daar aan toe dat de daders van die overval inmiddels wél op vrije voeten zijn.

Micha Jonge Vos, de advocaat van Leroy J., noemde de zaak ‘een bijzonder matig dossier’. Ook hij vroeg om de vrijlating van zijn cliënt. Daar ging de rechtbank niet in mee. Zowel Leroy J. als Sharoz Y. blijft in elk geval vastzitten tot de volgende pro-formazitting in september. De zaak wordt waarschijnlijk pas volgend jaar inhoudelijk behandeld.