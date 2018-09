Twintig uur taakstraf voor urineren in politieauto

De nu 42-jarige verdachte werd in 2013 aangehouden voor rijden onder invloed en vernieling. Na zijn arrestatie zou hij in de politieauto hebben geurineerd.



Volgens het proces verbaal heeft de verdachte over diverse goederen geplast die in de auto lagen en ook over de zitbank tegenover hem en op de vloer. Omdat de agenten hem weer aantroffen met dichte en droge broek, gaan ze ervanuit dat hij opzettelijk in de auto heeft geürineerd.



Enig verband met diabetes van de verdachte - waardoor hij vaak moet plassen - acht de rechter niet aannemelijk.



Onbruikbaar

De zaak kwam in 2015 voor de rechter, waarbij de rechter hem een straf van 20 uur taakstraf oplegde. De uitspraak in het hoger beroep is gelijk.



De rechter noemt het voorval 'buitengewoon hinderlijk' omdat de auto en spullen tijdelijk onbruikbaar waren en moesten worden gereinigd.