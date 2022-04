Twintig uur taakstraf voor chauffeur die Tessie Pessers (31) doodreed in West

Bloemen en kaarsen op het kruispunt waar de 31-jarige Tessie Pessers in 2020 om het leven kwam. Beeld Het Parool

De chauffeur is veroordeeld voor het niet verlenen van voorrang, terwijl dit wel had gemoeten. Van het zwaarst mogelijke verkeersmisdrijf, het 'zeer ernstig overtreden van de verkeersregels’ is hij vrijgesproken, vertelt zijn advocaat Rick van Leusden. Volgens de rechtbank zijn er namelijk geen aanwijzingen voor herhaaldelijk fout of roekeloos gedrag. Ook had de chauffeur geen alcohol of drugs gebruikt.

Buitenspiegel

In 2020 sloeg de toen 69-jarige vrachtwagenchauffeur op het kruispunt van de Jan van Galenstraat en de Willem de Zwijgerlaan rechtsaf, waarna de 31-jarige Tessie Pessers onder de wielen van de zware vrachtwagen terecht kwam en overleed.

Uit het onderzoek is gebleken dat de vrachtenwagenchauffeur in staat moet zijn geweest de fietster te kunnen zien. Hoewel zijn rechterbuitenspiegel niet goed stond afgesteld, had hij Pessers moeten kunnen waarnemen, hield het Openbaar Ministerie voor tijdens de rechtszaak.

Maar hij zag haar niet, met fatale gevolgen dus. De chauffeur kan er niet over uit, vertelde hij tijdens de hoorzitting op 13 april. “Ik rij al bijna vijftig jaar als beroepschauffeur. Nooit ongelukken gehad. Ik sta voor een raadsel, ik weet niet waarom ik haar niet heb gezien. Het spijt me verschrikkelijk, ik wou dat ik dit kon omkeren, maar het is onomkeerbaar.”

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste een straf van 240 uur, een stuk hoger dan het uiteindelijke vonnis. Het OM kan nog in beroep gaan.