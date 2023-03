Twintig uur taakstraf en rijontzegging voor verkeersfout chauffeur, waardoor meisje (6) omkwam

Beeld Jakob van Vliet

“Het is een ernstige verkeersfout,” aldus de rechtbank donderdag. “Aan de beelden is te zien dat de chauffeur wel is gestopt op de kruising, nog heeft gekeken en een andere fietser voorrang verleende. Hij dacht vervolgens dat de weg vrij was, maar hij had gezien de weersomstandigheden extra voorzichtig moeten zijn. Hij had een moment van onoplettendheid.” S. (49) noch de ouders van het meisje waren bij de uitspraak aanwezig.

Het ongeluk vond maandagochtend 29 november 2021 om 08.15 uur plaats op de kruising van de De Boelelaan en de Amstelveenseweg. Het was donker en regende hard, waardoor het zicht slecht was. Het meisje werd die ochtend naar school gebracht en zat achterop de fiets bij haar vader.

Op beelden die tijdens de zitting twee weken geleden getoond werden, was te zien dat vader en dochter rechtdoor over het fietspad reden en onder de vrachtwagen terecht kwamen toen deze rechts afsloeg. De vader van het meisje probeerde zich nog met zijn hand af te zetten tegen de wagen. Het meisje overleed die dag in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

De opgelegde straf is conform de eis van het OM. Aan de voorwaardelijke rijontzegging zit een proeftijd van twee jaar vast.