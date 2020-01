Twintig maanden cel voor straatroof, vernieling en drugshandel

Beeld ANP

Alle criminele activiteiten werden in januari en februari van 2019 gepleegd. De straatroof viel volgens de rechter het meest in het oog.

Bij een tankstation op de Hobbemakade in Zuid vroeg de veroordeelde man de tijd aan iemand op een scooter. Het slachtoffer vertelt later dat de man ‘wel heel erg geïnteresseerd’ was in zijn Maurice-Lacroix horloge met een nieuwwaarde van bijna 1700 euro.

Na het beantwoorden van de tijd, ging de man op zijn scooter naar huis. Nadat hij de scooter parkeerde werd hij van achteren aangevallen. De dader kreeg daarbij hulp van twee andere personen. Tijdens de worsteling werd gedreigd met het afsnijden van de hand om zo het horloge te pakken te krijgen. Uiteindelijk stond het slachtoffer zijn horloge af aan de overvallers.

Bestek stelen

Twee weken werd de 20-jarige man opgepakt na een inbraak en vernieling in een huis in Amsterdam. Met een stoeptegel was een raam ingegooid en werd er geprobeerd een stalen pui te vernielen.

Omwonenden – de bewoners van de woning waren zelf op vakantie – belden de politie met de melding over mogelijke inbraak. De dader probeerde te vluchten, maar werd uiteindelijk wel opgepakt. De politie trof de man aan met ‘een gescheurde jas’ en ‘bloed’. Ook werd er op zijn vluchtroute een kaasschaaf en een lepel gevonden. De verdachten hadden bestek gestolen.

Drugs

Eerder in januari werd de verdachte ook al aangehouden met een grote hoeveelheid harddrugs. Hij had elf gram cocaïne, tien xtc-pillen en een weegschaal bij zich. Deze hoeveelheid gaf volgens de rechter aan dat de drugs niet voor eigen gebruik of voor gebruik in eigen kring was.

Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank ook gekeken naar het strafblad van de veroordeelde man. Eerder werd hij al veroordeeld voor een poging tot afpersing. “Deze eerdere veroordeling werkt strafverzwarend,” aldus de rechter.