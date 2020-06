Twintig clubs in één gebouw: Sexyland wil door met nieuw concept

Sociëteit Sexyland in Noord. Beeld Gerald van der Kaap

De club op de NDSM-werf, waar elke avond een ander persoon of organisatie de programmering op zich neemt, moet eind dit jaar sluiten. Maar de organisatie werkt al twee jaar aan het plan voor een grootse opvolger, laat een woordvoerder weten.

Een twintigtal aangesloten clubs wordt bij elkaar in één gebouw gezet, dat Sexyland speciaal wil ontwerpen. De clubs moeten allemaal van een verschillend genre zijn, is het idee. De details kan Sexyland nog niet naar buiten brengen, omdat de onderhandelingen met de gemeente over het project nog in een gevoelige fase zitten.

Corona

Over een half jaar opent Sexyland al een proefversie van het nieuwe concept, vertelde producent van de sociëteit Maaike Spits eerder in het VPRO-programma 3voor12.

Spits was te gast in het muziekprogramma voor een gesprek over de staat van de Amsterdamse uitgaanswereld ten tijde van corona. Het is jammer dat de sociëteit nog geen groot afscheidsfeest kan plannen voor de huidige locatie, vertelde Spits. “We hadden het liefst een knallend einde gehad, met een gigantisch evenement en een tent voor de deur en 800 mensen. Het is wel een beetje triest dat we nu als een nachtkaars gaan doven.”