Twintig bolletjes harddrugs gevonden bij persoon in Nieuw-West

Op Facebook schrijft de politie van Amsterdam Nieuw-West Zuid dat agenten in burger donderdag zochten naar dealers in de Delflandplein-Staalmanplein buurt. Hierbij troffen zij een persoon aan die twintig bolletjes harddrugs bij zich droeg.

Ook lette de politie van het stadsdeel op andere overtredingen. Zo surveilleerden zij op fietsendiefstal en voerden ze controles uit op boxen en garages in de Sierpleinbuurt. Verder trad de politie op tegen verkeersovertredingen. In totaal zijn zeventien bekeuringen uitgedeeld: elf voor fietsers die over het Delflandplein fietsten en zes voor overige overtredingen.