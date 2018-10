Twijfel veiligheid Schiphol: luchthaven neemt maatregelen

De kans op vliegtuigbotsingen rondom Schiphol was één van de problemen die de Onderzoeksraad voor Veiligheid vorig jaar aanzette tot een vernietigend rapport over de veiligheidssituatie op Schiphol.



Op de luchthaven was volgens de raad 'een patroon zichtbaar waarbij partijen eerst nieuwe veiligheidsrisico's accepteren en pas daarna maatregelen nemen om de negatieve gevolgen voor veiligheid te beperken'.



Vliegveld, maatschappijen en verkeersleiders bleken slecht met elkaar te praten over veiligheid. Het veiligheidsoverleg lag zelfs maanden stil vanwege een ruzie over bevoegdheden.



Een reactie blijft uit. Zozeer dat de Onderzoeksraad in april van dit jaar nogmaals uithaalt: "De luchtvaartsector is er niet voldoende van doordrongen dat een fundamenteel andere wijze van functioneren en samenwerken nodig is om de veiligheid op Schiphol nu en in de toekomst te waarborgen."



Bijna-ramp

Om een voorbeeld te noemen. Anderhalve seconde en daadkrachtig ingrijpen van verkeersleiders en piloten van twee vliegtuigen voorkwam eind maart dit jaar een vliegramp. Op die lente-avond lukt het een Boeing 737 niet om op de Zwanenburgbaan te landen. Het toestel maakt een doorstart. Dat brengt de Boeing precies in het vliegpad van een ander vliegtuig dat net vanaf de Kaagbaan opstijgt.