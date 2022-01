Twijfel of overvallers van waardetransport in Noord gericht op de politie schoten

Een gevonden huls een dag na de wilde achtervolging in Broek in Waterland. Beeld ANP

Schoten de overvallers van het waardetansport van Brink’s in mei vorig jaar gericht op de politie of niet? Die vraag speelt een centrale rol in de strafzaak tegen zeven verdachten van de roofoverval. De zaak gaat maandag verder.

Volgens het Openbaar Ministerie schoten de mannen tijdens een wilde achtervolging na de overval op Schöne Edelmetaal in Amsterdam-Noord gericht op de politie. Meer dan 30 politieagenten deden naderhand aangifte van bedreiging, poging tot doodslag dan wel moord.

De aangehouden verdachten hebben bij de politie verklaard dat ze, zowel tijdens de roof als tijdens de achtervolging, juist in de lucht hebben geschoten. Volgens hen met de bedoeling om achtervolgers op afstand te houden.

Geen forensisch bewijs

Tijdens een inleidende zitting in november voerden advocaten van de verdachten aan dat forensisch bewijs voor gericht schieten ontbreekt. Bij onderzoek van politieauto's die bij de achtervolging betrokken waren, zijn geen kogelinslagen aangetroffen die zijn toe te rekenen aan de overval op 19 mei vorig jaar. Er werd een inslag gevonden, maar die bleek al een jaar oud.

Forensisch onderzoek naar kogelinslagen in vier woningen in Broek in Waterland toonde aan dat de kogels waren afgevuurd met politiewapens. Ook bij een kogelinslag in de voorruit van een auto en twee kogelgaten in een paardentrailer ging het om politiemunitie.

Volgens het Openbaar Ministerie betekent dat er geen kogels aangetroffen zijn niet dat er niet gericht op de politie geschoten is. Eerder gaf justitie al aan de verdachten naast betrokkenheid bij de overval, poging tot moord dan wel poging tot doodslag ten laste te leggen. Als bewezen wordt dat er gericht geschoten is, kunnen aanzienlijk hogere straffen worden opgelegd.

Op 20 december is er een wapenexpert van defensie als getuige gehoord door de politie. Hem is een reeks foto’s getoond van plekken van waar op de politie geschoten zou zijn met AK-47's. De verbalisanten vertellen hem dat nergens inslagen zijn gevonden.

‘Prutsers’

“Als ik dat zo zie, dan denk ik: prutsers. Hoe slecht je bent, op die afstanden, met dit wapensysteem,” oordeelt de expert. Wanneer de politiemannen hem vertellen dat de gevonden AK’s allemaal op de stand voor een enkel schot stonden: “Enkelschots, je weet dat op die afstanden, nagenoeg elk schot is raak.”

Aan het eind van het getuigenverhoor lijkt de specialist verbaasd door het feit dat nergens ook maar een kogel is teruggevonden. “Het is wel bijzonder. Zo vaak geschoten en nergens iets te zien. Dan zou je bijna zeggen: hebben ze met blanks (losse flodders) geschoten?”

Bij de roof werd voor 67,3 miljoen euro aan goud en andere edelmetalen buitgemaakt. Het grootste deel werd teruggevonden, maar een deel van de buit ter waarde van 4,2 miljoen euro ontbreekt nog altijd.