Twijfel in provincie over bouwplannen Amsterdam

CDA en VVD willen geen grootschalige woningbouw als die ten koste gaat van de economie in de haven. Ook PvdA en SP plaatsen kanttekeningen bij de bouw van zoveel woningen in de wijk Haven-Stad. Daar heeft Amsterdam nieuwbouw gepland. De aantallen lopen uiteen van 40.000 tot 70.000 woningen.



Cees Loggen, lijsttrekker van de VVD, nu de grootste partij in het provinciebestuur, wil meer waardering voor de haven. Volgens hem is in een toekomst zonder overslag van fossiele brandstoffen de haven niet zomaar te combineren met tienduizenden woningen. Een energiecentrale op bio­massa of waterstof is daarin niet anders dan een kolencentrale of een benzineopslag. "Dat de haven in de toekomst minder ruimte nodig heeft is een fabeltje."



'Verdichting'

Zeker als de haven voorbij de A10 wordt teruggedrongen wil Loggen het debat openen over de Houtrakpolder. Dit groene gebied net voorbij de gemeentegrens is gereserveerd voor het geval de haven ruimte tekortkomt. Loggen is er geen voorstander van dat bedrijven plaats moeten maken. "Bedrijven die weg moeten, gaan niet naar Velsen. Die gaan Nederland uit."