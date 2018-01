Twijfel binnen raad over anti-racismedemonstratie

Een aantal linkse partijen in Amsterdam had vorige week deelname aangekondigd aan het protest van de landelijke anti-racismecoalitie Comité 21 maart, drie dagen voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen.



Comité 21 maart ageert tegen mogelijke nieuwkomers in gemeenteraden. Zo dingt de PVV in een aantal gemeenten mee om zetels, en is in Amsterdam Forum voor Democratie van de partij.



Zondebok

'Vluchtelingen, moslims en anderen dienen als zondebok voor bestaande sociaaleconomische problemen. De drijvende kracht achter deze ontwikkeling zijn partijen als de PVV - die in 30 gemeenten meedoet - en Forum voor Democratie,' zei woordvoerder Saida Derrazi daar vorige week over.