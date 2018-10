Tweetal overvalt Febo in de Watergraafsmeer

De overval gebeurde rond 19.30 uur. Volgens de politie zijn er geen gewonden gevallen. Onduidelijk is nog of het de overvallers gelukt is om buit te maken in de snackbar.



De twee daders zijn na de overval gevlucht in de richting van de Indische buurt en de Radioweg. Het gaat om twee mannen van in de twintig, waarvan de een baard heeft en een bril, een zwarte jas met capuchon en pet droeg. Ook de ander had een donkere jas met capuchon aan.