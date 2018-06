Tweetal aangehouden voor overval huis Van Barneveld

De politie hield de twee mannen aan in Amsterdam. Zij zitten vast in volledige beperking, en mogen dus alleen contact hebben met hun advocaat. Een week geleden hield de politie al een eerste verdachte aan, eveneens een 24-jarige man uit Amsterdam, in verband met deze overval. Hij zit ook nog vast.



De vrouw van Raymond van Barneveld schrok op zaterdag 16 juni vroeg in de ochtend wakker van geluid in haar woning. Zij trof drie mannen aan in haar huis. Zij raakte met de mannen in een worsteling, maar wist te vluchten. Ze liep daarbij een aantal blauwe plekken op, maar had geen medische behandeling nodig.