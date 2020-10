Tweemaal beschoten huis is van eigenaar snackbar Florida

De ingegooide ramen van snackbar Florida aan de kant van de Van Woustraat. Ook aan de kant van de Carillonstraat sneuvelde het glas. Beeld Paul Vugts

De recherche onderzoekt de beide schietpartijen nog, en het mogelijke verband met het ingooien van de ruiten van de snackbar.

Camera geplaatst

In opdracht van burgemeester Femke Halsema is vrijdagavond een camera geplaatst bij de beschoten woning, die zowel het huis als de omgeving filmt. De politie en de gemeente houden de buurt de komende tijd extra in de gaten, staat in een bewonersbrief die zaterdag in de buurt wordt bezorgd.

De eerste beschieting was in de nacht van zondag op maandag, de tweede in de nacht van donderdag op vrijdag. Toen zagen buurtbewoners rond drie uur twee donker gekleden mannen met helmen schieten. De recherche heeft nog niet kunnen achterhalen wie zij zijn.

Hevig geschrokken

Eigenaar Hassan Ali (64) van snackbar Florida is hevig geschrokken van de beschietingen van zijn huis. Hij wil daar niet op ingaan: “De politie moet rustig onderzoek kunnen doen.” Eerder liet hij weten waarom de ruiten van zijn snackbar waren ingegooid.

Op straat gaan verhalen over drugsdealers en afpersing, maar de politie heeft daarvoor nog geen bevestiging gevonden. Voor de beschietingen zag de politie het ingooien van de ruiten van Florida als baldadigheid, mogelijk omdat Ali over overlast had geklaagd.

Bekende verzamelplek

Snackbar Florida is al jaren een bekende ‘spot’, verzamelplek, van jonge criminelen uit de buurt, maar is ook geliefd onder buurtbewoners.

In 2018 toonde de politie bijvoorbeeld in opsporingsberichten beelden van vier jonge criminelen die Florida bezochten op 17 januari 2018, kort voordat om de hoek de in de buurt bekende crimineel Anass el Ajjoudi (29) werd doodgeschoten in de Cornelis Springerstraat.

De enige van die vier jonge mannen die vervolgens is gearresteerd, is vrijgelaten bij gebrek aan bewijs van enige betrokkenheid bij de onderwereldmoord op deze ‘Boeloeloe’.

Ook ruiten andere zaken ingegooid

De snackbar is vorig voorjaar heropend nadat die geheel was gerenoveerd na een brand in de keuken in mei 2018 – doordat het nieuwe afzuigsysteem vlam had gevat.

Enkele weken voordat de ruiten van Florida werden ingegooid, was hetzelfde gebeurd bij Indiaas restaurant Tulsi, tegenover Florida aan de andere kant van de Carillonstraat, én Indiaas restaurant Pind Punjabi iets zuidwaarts in de Van Woustraat.

Eind augustus werd ook snackbar ’t Ankertje doelwit, ook weer in hetzelfde, zuidelijke deel van de Van Woustraat, niet ver van de kruising met de Carillonstraat.