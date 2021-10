Tweemaal 30 jaar cel voor moord op advocaat Derk Wiersum van kroongetuige Nabil B.

Een beveiligd transport vertrekt bij Justitieel Complex Schiphol, op de dag van het pleidooi van de advocaten van Moreno B. en Giërmo B., die worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van advocaat Derk Wiersum. Beeld ANP

De verdachten krijgen geen levenslang, zoals justitie had gevraagd, omdat zij niet eerder een levensdelict pleegden.

Gruwelijk

Het handelen van de jeugdvrienden getuigt volgens de rechtbank van een volledig gebrek aan respect voor andermans leven. “Het is moeilijk te bevatten hoe gruwelijk het moet zijn geweest dat zijn echtgenote Wiersum aantrof in een plas bloed,” las de rechtbankvoorzitter maandagmorgen voor uit het vonnis. “De verdachten hebben, puur en alleen voor het geld, Wiersum het leven ontnomen en zijn vrouw, kinderen, ouders en andere nabestaanden immens en onherstelbaar leed aangedaan.”

De rechtbank telt mee dat het duo de kille huurmoord pleegde op de advocaat van de kroongetuige Nabil B. tegen Ridouan Taghi cum suis, van wie in 2018 al broer Reduan was vermoord, en tijdens de behandeling van de strafzaak ook nog vertrouwensman Peter R. de Vries.

De rechters zien vele bewijzen dat de verdachten de moord zeer ‘grondig en langdurig’ samen hebben voorbereid, waardoor sprake is van moord, niet van doodslag. De rechters kunnen niet met zekerheid vaststellen wie de schutter was en wie de bestuurder van de vluchtauto, maar zijn er van overtuigd dat zij de moord als koppel pleegden.

‘Hé joh, donder op!’

Advocaat Wiersum werd in de ochtend van 18 september 2019 even na half acht in de ochtend doodgeschoten, kort nadat hij voor zijn huis aan Imstenrade in zijn elektrische auto was gestapt. Een donker geklede man dook op naast zijn auto en strekte zijn arm. Zijn vuurwapen leek te haperen, waarna hij vluchtte. Wiersum stapte uit, riep volgens getuigen iets als ‘Hé joh, donder op!’, ging achter de man aan en nam een gevechtshouding aan. Vervolgens schoot de dader alsnog een salvo af. De raadsman werd door zes kogels geraakt, waarvan er één door zijn hoofd ging en dodelijk was.

De schutter vluchtte in de gestolen witte Opel Combo waarin de chauffeur wachtte. Behalve die Opel waren nog een gestolen Renault Mégane en een gestolen Volkswagen Transporter gebruikt voor het uitvoerig observeren van de omgeving van het huis van het gezin Wiersum in de weken voor de moord. De daders lijken al enkele dagen eerder meermaals te hebben klaargestaan om Wiersum te vermoorden.

Giërmo B. was volgens de rechtbank op de dag van de moord de chauffeur van de Opel Combo. Moreno B. was de bijrijder. Dat maakt de rechtbank onder meer op uit sporen in de Combo en bewegingen van de telefoons die de verdachten gebruikten – waarvan er twee speciaal voor de uitvoering van de moord waren aangeschaft in een winkel vlakbij een Amsterdamse woning waar Giërmo B. vaak verbleef.

Wie van de twee schoot, is niet onomstotelijk vast te stellen, oordelen de rechters.

Nauwe en bewuste samenwerking

Ook berichtenverkeer tussen de verdachten en tussen bijvoorbeeld hun vriendinnen bewijst voor de rechtbank dat ze samen ‘in nauwe en bewuste samenwerking’ bezig waren Wiersum te observeren om hem uiteindelijk te vermoorden. Afgeluisterde gesprekken ná de moord sterken de rechtbank in de overtuiging dat Giërmo B. en Moreno B. de moordenaars waren. Ze wachtten bijvoorbeeld op ‘pap’, geld: dat moet het bloedgeld voor de moord zijn geweest. Giërmo B. wilde de Opel Combo met ammoniak grondig reinigen.

Na de moord hadden de doorgaans armlastige uitkeringstrekkers met schulden allebei ineens veel geld dat ze in forse bedragen snel weer uitgaven. Zo kocht Giërmo B. voor 15.000 euro een auto die hij eerder niet had kunnen betalen.

De officieren van justitie hadden medio juli de ultieme straf, geëist, levenslang, omdat de vermoede moordenaars volgens hen waren ingezet voor ‘terreur’, wat verder gaat dan de ‘reguliere’ georganiseerde criminaliteit. Zelden kregen verdachten levenslang voor een enkele moord (wel Mohammed B., die Theo van Gogh doodschoot, wat als staatsondermijnend werd beschouwd).

Allebei de verdachten ontkennen dat ze bij de moord betrokken zijn geweest. Hun advocaten hadden vrijspraak gevraagd.

