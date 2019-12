Tweehonderd extra woningen voor economisch daklozen

Beeld Shutterstock

De daklozen die mee kunnen doen, zijn door de GGD aangemerkt als ‘zelfredzaam’: hun problemen zijn niet ernstig genoeg voor een plek in de maatschappelijke opvang, die is bedoeld voor daklozen met ernstige lichamelijke of geestelijke aandoeningen. Het project richt zich op zogeheten economisch daklozen, mensen die door een scheiding of schulden bij vrienden of familie slapen – tot die er genoeg van hebben.

Economisch daklozen die jaren hebben gewerkt of gewoond in Amsterdam, kunnen vanaf volgend jaar tijdelijk terecht in een sociale huurwoning die leegstaat vanwege renovatie of sloop. Amsterdam telt 1000 van die woningen. Ze worden nu tijdelijk verhuurd aan studenten of andere starters. Voor het project zijn er 200 gereserveerd.

Begeleiding bij re-integratie

“Elke woning wordt door twee of drie mensen bewoond,” zegt Egbert de Vries van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. “Zodoende kunnen we 500 tot 600 daklozen een plek bieden. Via bestaande voorzieningen als Passantenpensions slaagt Amsterdam erin om bijna alle economisch daklozen onderdak te bieden, zo becijferde de gemeente.”

Deelnemers betalen 300 tot 350 euro per maand, een gangbaar tarief. De Regenboog Groep begeleidt hen bij het aanvragen van een uitkering of het oplossen van schulden. Ook wordt een plan gemaakt voor terugkeer in de maatschappij.

“Ervaring leert dat de helft van deze groep na een jaar een eigen woning vindt,” zegt Hans Wijnands, directeur van de Regenboog Groep. Anderen blijven aangewezen op vrienden of bekenden, of krijgen als ‘niet-zelfredzame’ toch maatschappelijke opvang.

‘Veelbelovend’

Het project is een samenwerking tussen woningbouwcorporaties, de gemeente en zorginstanties. “Wie op straat komt te staan kan afglijden en in intensieve zorgtrajecten belanden,” aldus SP-wethouder Laurens Ivens (Wonen). “Een tijdelijke woning is een eerste stap. Ik ben blij dat de woningcorporaties ons helpen.”

Woningcorporatie Rochdale onderzoekt of daklozen in de toekomst ook terecht kunnen in flexwoningen. “De gemeente kan daarvoor locaties aanwijzen,” zegt bestuurder Hester van Buren.

Dennis Lahey, die namens de Belangenvereniging Druggebruikers MDHG daklozen vertegenwoordigt, is content. “Dit is een goed initiatief. Misschien zijn meer plekken nodig, maar het is veelbelovend.”