Tweeduizend prikken alsnog dezelfde dag gezet, ondanks festivals op NDSM

In totaal kregen tweeduizend mensen afgelopen dagen een bericht dat ze hun vaccinatieafspraak van 31 juli of 1 augustus op het NDSM-werf moesten verzetten, omdat de locatie niet beschikbaar was. De reden: festivals Pleinvrees en De Zon konden door de vroege versoepelingen doorgaan. Het leidde tot flinke verontwaardiging online en in de politiek.

“Mensen kregen een bericht waardoor ze denken dat ze plaats moeten maken voor een festival, maar dat is niet hoe het zit,” zegt Jasper Goossen van Apenkooi, het bedrijf achter de twee festivals. Hij benadrukt dat met NDSM en de GGD duidelijk is afgesproken dat er niet gevaccineerd kon worden op deze twee dagen, als de festivals door mochten gaan. “Daarmee zijn ze akkoord gegaan.”

Binnenlopen

Mensen die een afspraak hebben staan voor die dag op de NDSM-werf, kunnen nu bij Afas Live, Amsterdam RAI of Calandhal terecht. “Ze kunnen gewoon binnenlopen met het bewijs van hun huidige afspraak en hoeven niks te verzetten,” aldus een GGD-woordvoerder. Mensen met een afspraak op één van de festivaldata krijgen hierover in de loop van dinsdagavond nog een sms-bericht.

Het verplaatsen van de prikken naar andere locaties zorgt niet voor capaciteitsproblemen, verwacht de GGD. “Nee, dit kunnen we aan. We hebben het eerder gedaan toen de Calandhal tijdelijk dicht moest. Medewerkers op de NDSM gaan naar andere locaties en de vaccins worden ook verspreid.”

Tweede prik

De vaccinatieafspraken, allemaal voor een tweede prik, zijn automatisch gepland op een moment dat de festivals niet door zouden gaan, legt de woordvoerder uit. “Er is landelijk sneller versoepeld dan we hadden verwacht.”

De locatie heeft een maximale capaciteit van vierduizend prikken per dag, maar eerste vaccins, die minder ver vooruit worden in gepland, staan vanwege de festivals niet op de planning.

Onbegrip

Eerder kregen deze mensen een sms-bericht dat ze hun afspraak moesten verzetten, omdat de locatie ‘niet beschikbaar’ zou zijn op de data. Het leidde al snel tot verontwaardigde reacties online bij mensen die de connectie legden met de twee festivals. ‘Hoezo doen we letterlijk alles om langer in de ellende te zitten? We prikken toch juist om naar festivals te kunnen?’ schreef iemand.

Of er niet tegelijkertijd geprikt en gedanst kan worden? “Beide organisaties willen de bezoekersstromen uit elkaar houden,” zegt Goossen. “Maar als er echt capaciteitsproblemen zijn, staan we altijd open voor een gesprek en zullen we alle medewerking verlenen, zoals we altijd doen aan overheden en buurtbewoners.”

