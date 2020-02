Tweeduizend man voor een virtueel potje voetbal in de Afas Live

Maar liefst tweeduizend bezoekers hebben de moeite genomen een kaartje te kopen om hun helden in het echt in actie te zien.

Theresia Post uit Vlissingen slaat haar ogen ten hemel. Hoe is ze hier nu weer verzeild geraakt? Het epicentrum van het virtuele voetbal: de finale van de Eredivisie voor gamers, onder de kenners ook wel bekend als de eDivisie. Een eindeloze stoet jongens en jongetjes stroomt om haar heen de grote zaal van poppodium Afas Live binnen. En vooruit: ook een enkel meisje. Waar komen ze voor? Een voetbalspelletje op een televisiescherm: Fifa20. Twee mannen die op een heel groot podium in comfortabele stoelen heel geconcentreerd aan een knopje draaien.

“Als ze het thuis spelen, wil er nog wel eens iets door de lucht vliegen,” zegt ze, wijzend op haar twee zonen van twaalf en negen en hun vriendje van dertien. “Gelukkig voetballen ze ook nog gewoon buiten.”

Prijzengeld

Voor het eerst zijn er wedstrijden uit de eDivisie live te zien in een zaal met publiek – en niet alleen via streaming op YouTube, waarvoor zich wekelijks tussen de 30 en 35.000 kijkers melden, toch een aardig stadion vol. Nu is de finale van het seizoen, waarvoor zich acht clubs uit de eredivisie hebben geplaatst, met Ajax en Heracles als topfavorieten.

Serious business: tweeduizend bezoekers hebben de weg naar Amsterdam Zuidoost gevonden, het prijzengeld bedraagt 50.000 euro. De winnaars (elke ploeg heeft twee spelers, de een speelt op de PlayStation, de ander op de Xbox One) mogen daarvan de helft verdelen.

In een zaaltje boven spelen de spelers zich alvast warm. Ook bij virtueel voetbal hoort het er kennelijk bij: een warming up.

Sterspeler Dani Hagebeuk (22) van Ajax kan het bevestigen. Wat nou onderuitgezakt liggen op een bank voor een tv-scherm? Naast een Fifa-coach heeft de club hem een fitnesscoach bezorgd. Vond hij in het begin ook een beetje raar. “Maar ik merk het verschil,” zegt hij. “In focus, in concentratie, in omgaan met de druk om te moeten presteren.”

Dat de vrijblijvendheid er bij het spelletje zo langzamerhand wel een beetje af is moge ook blijken uit het feit dat Ajax-directeur en voormalig topkeeper Edwin van der Sar hem in 2017 persoonlijk belde of hij in de competitie voor de Amsterdammers uit wilde komen. Het leverde hem een contract van veertig uur in de week op, met een salaris dat hij met zijn opleiding tot filiaalhouder in de detailhandel of zijn baantje bij Dierenpark Amersfoort van zijn levensdagen niet had gehaald.

Niet dikkig

Wat hij er allemaal voor moet doen? “Veel,” zegt hij. Om te beginnen: een voorbeeld zijn. “Ik mag er niet uitzien als een gamer zoals we ons de gamer voorstellen: dikkig en met een blikje Red Bull in de hand tot diep in de nacht op een donker zolderkamertje.”

Op het podium blinkt ondertussen de kampioensschaal. In zaal veel sportkledij in clubkleuren. Een gek spel eigenlijk: de spelers mogen opstellen wie ze willen. Hagebeuk heeft twee oudjes van stal gehaald: Ruud Gullit en Patrick Vieira. Maar ook Cristiano Ronaldo en Lionel Messi doen mee bij Ajax. Net als bij menig tegenstander trouwens. En zo speelt Ronaldo ook nog eens tegen Ronaldo en Messi tegen Messi.

Maar de kenners weten: het ligt er maar net aan wat je met zo’n speler doet. In het echte voetballeven is Martijn Assies (13) voor PSV en zijn vrienden Rinus van Eendenburg (12) en Tijl van de Plassche (13) voor Ajax. Met zijn drieën zijn ze ‘s ochtends vroeg per trein uit Apeldoorn vertrokken om in de Afas Live te juichen voor...Heracles. Voor Heracles? “Jazeker,” zeggen ze in koor. “Verrassend en aanvallend voetbal.” Uit Almelo.