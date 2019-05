Tweeduizend handtekeningen voor petitie nachtmetro

De nachtmetro zou volgens de opsteller van de petitie 'de verschillende nadelen van de nachtbus kunnen oplossen en de economische toegankelijkheid van de periferie verbeteren'. Bovendien zou de nachtmetro de buitenwijken van de stad aantrekkelijker maken voor jongeren.



Nu rijdt de metro van 6.00 tot 00.30 uur. Wie later nog met het openbaar vervoer wil reizen is aangewezen op de nachtbus. Maar volgens de opsteller van de petitie schiet de nachtbus tekort en is het voor mensen 'die in de periferie van Amsterdam wonen een hele opgave om 's nachts thuis te komen.'



De nachtbussen zijn volgens de opsteller van de petitie namelijk maar op een beperkt aantal plekken bereikbaar. Ook duurt het volgens hem erg lang om met de bus naar huis te komen, waardoor men 'laat thuis komt en ontmoedigd wordt om na twaalf uur de stad te bezoeken'.



Berlijn

Een nieuw idee is het niet. Al jaren wijzen voorstanders van een nachtmetro op de goede ervaringen in grote steden als Berlijn, Barcelona en Kopenhagen, waar de ondergrondse wel tot in in de kleine uurtjes doordendert. Maar moties hiervoor strandden tot dusver altijd in de gemeenteraad. Reden: de kosten, mede vanwege de noodzakelijk geachte inzet van toezichthouders.