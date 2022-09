Tweede verdachte reeks explosies is 17-jarige jongen

Schade na een plofkraak bij een Primerawinkel op het Beukenplein in Oost. Beeld Michel van Bergen

De verdachte zit nog in beperkingen, wat inhoudt dat hij alleen met een advocaat contact mag hebben. Justitie wil niets kwijt over bij welke explosies de jongen betrokken zou zijn.

Eerder werd ook al een minderjarige verdachte, een 15-jarige jongen, gearresteerd voor betrokkenheid bij meerdere incidenten in een onderzoek naar een reeks explosies en plofkraken in de hoofdstad. Ook zijn voorarrest is verlengd.

Explosiegeweld aangepakt

Amsterdam wordt de laatste weken geteisterd door een golf aan plofkraken en explosies. “Om de paar dagen gaat er wel ergens in de stad een explosief af,” meldde de politie eerder. Onder meer bij de luxe horecazaken The Harbour Club in Oost en café In the City waren explosies. Beide tenten moeten voor zes maanden dicht.

Om het explosiegeweld aan te pakken heeft de Amsterdamse politie twee nieuwe rechercheteams ingezet die zich specifiek richten op explosies en plofkraken. De inzet van die teams heeft geleid tot de aanhouding van beide verdachten.