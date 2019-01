Tweede verdachte opgepakt voor moord GGZ-directeur

De nieuwe verdachte, een 44-jarige Schiedammer, werd aangehouden in de gevangenis, waar hij een straf uitzit voor andere delicten. In november vorig jaar hield de politie al een andere man uit Schiedam (51) aan als verdachte van de moord op de GGZ-directeur. Deze verdachte zit nog vast.



Zweekhorst liet op nieuwjaarsdag in 2014 zijn twee honden uit toen hij van dichtbij op straat in Berkel en Rodenrijs werd doodgeschoten. Volgens de politie was niet hij het doelwit, maar buurtbewoner Dennis van den B. (47).



Uit onderzoek bleek dat Van den B. betrokken was bij grootschalige drugshandel in de Rotterdamse haven. Volgens justitie zou Van den B. gezorgd hebben dat kilo's cocaïne de Nederlandse grens overgingen.