Tweede verdachte (21) aangehouden voor aanslagen op huizen Purmerend

De Weverstraat in Purmerend, waar onder andere een brandbom afging voor de deur. Beeld ANP / Inter Visual Studio

Volgens de politie is de verdachte een 21-jarige man zonder officiële woon- of verblijfplaats, maar volgens bronnen verblijft de man veelal in Amsterdam-Zuidoost. Zaterdag was in Amsterdam al een 20-jarige man uit Purmerend gearresteerd.

Waarschijnlijk vanwege een ruzie in het criminele milieu zijn de afgelopen weken meerdere huizen in Purmerend en Middenbeemster beschoten of doelwit geworden van een ontploffing.

De woning aan de Weverstraat die donderdag 13 april eerst was beschoten en waar vervolgens in de nacht van zondag op maandag een ontploffing tot brand leidde, heeft volgens de politie en de bewoner niets met het conflict te maken. De daders lijken het verkeerde huis te hebben belaagd. Drie mensen werden door de brandweer van een plat dak gehaald en naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook hadden ingeademd.

Brandbom bij de voordeur

Het geweld begon dinsdagavond 11 april met een schietincident op de Belthoeve in Middenbeemster, een dorp in de gemeente Purmerend. Op woensdag raakte een woning aan de Purmerendse Boeierstraat beschadigd door kogelinslagen. De politie denkt dat er ook een brandbom is afgestoken bij de voordeur. Donderdagavond werd het (verkeerde) huis aan de Weverstraat beschoten. Vrijdagochtend ging er een explosief af bij een woning aan het Groenveld in Middenbeemster, waarna zondagnacht de bom afging in de Weverstraat.

Inmiddels doet een groot rechercheteam onderzoek naar de aanslagen.

Om de veiligheid terug te laten keren in de gemeente Purmerend zijn er verschillende maatregelen genomen volgens de politie, zoals het sluiten van woningen en het plaatsen van camera’s.

De politie sluit niet uit dat meer aanhoudingen volgen.

