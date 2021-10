Tweede ‘staking’ zorgpersoneel: ‘Ik heb collega’s zien neervallen’

Het zorgprotest in Amsterdam UMC, waar het personeel kon deelnemen aan verschillende activiteiten. Beeld Joris van Gennip

Met een knipoog naar maart 2020 wordt in het VU medisch centrum - als onderdeel van een landelijke actie waar alle Nederlandse ziekenhuizen aan deelnemen - luid geapplaudisseerd voor de zorg. Het zorgpersoneel geeft zo uiting aan de grote onvrede over de werksituatie.

In een zaal op de begane grond van het VU Medisch centrum laat het in wit en blauw geklede ziekenhuispersoneel na het daverende applaus met luid gejuich van zich horen. Sommigen dragen clownsneuzen als sneer naar het coronabeleid, of hebben paarse bandjes van vakbond CNV om het hoofd geknoopt als een soort bandana.

Op achteruit

Voor in de zaal is een podiumpje.“De afgelopen tijd is er veel waardering uitgesproken voor de zorg, maar daar kun je weinig brood van kopen,” vertelt Zakaria Boufangacha van FNV aan de aanwezigen. Hij benadrukt dat het zorgpersoneel er met de huidige cao financieel alleen maar op achteruit zal gaan, waarop instemmend wordt geklapt.

De 30-jarige verpleegkundige Lenka Melo Parra maakt ook haar onvrede kenbaar met het dragen van een clownsneus. “Het is zelfs zover gekomen dat ik ermee ga stoppen,” zegt ze, zichtbaar teleurgesteld in de huidige stand van zaken. “De werkdruk is zó ontzettend hoog. En het loon houdt ook niet over. Er zijn diensten waar je gewoon standby moet staan voor als zich een spoedgeval aandient. Dan zit je voor 6 euro netto per uur een nacht lang bij de telefoon te wachten.” Haar collega Gabi Kroon (27) vult aan: “We zitten inmiddels met zulke personeelstekorten dat een vijftien uur durende werkdag geen uitzondering meer is.”

Omdat tijdens de zondagsdienst al het planbare werk is uitgesteld, is er ook even ruimte voor ontspanning. Het personeel kan deelnemen aan verschillende activiteiten, zoals het schilderen van spandoeken, een beginnerscursus salsadansen of een aerobicsles in de zaal waar zojuist het applaus en de ceremonie heeft plaatsgevonden.

Acute zorg gaat door

“Het liefst zouden we hier niet staan,” vertelt anesthesiemedewerker Mieke van den Berghe (32), na meegedaan te hebben aan de aerobicsles. “Het laatste wat wij willen is dat de patiënt de dupe wordt van een staking: daarom gaat de acute zorg ook gewoon door. Maar het is tijd dat we van ons laten horen.”

Van den Berghe ziet om zich heen dat de werkdruk grote invloed heeft op haar collega’s. “Ik heb collega’s zien neervallen, omdat het allemaal te veel werd. En dan is deze arbeidsovereenkomst de dank voor ons harde werk?,” zo vraagt ze zich cynisch af.