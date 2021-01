Tweede sluiting doet bordeel My Red Light de das om

Beeld ANP

Door de verplichte sluiting wegens de coronapandemie kon MRL niet langer aan haar betalingsverplichtingen voldoen. De sekswerkers en de beheerders zijn woensdag op de hoogte gesteld. Ook hebben de gemeente en stakeholders woensdag een brief ontvangen met de aangekondigde sluiting.

Tweede sluiting funest

Vanwege de coronamaatregelen moest het veertien kamers tellende bordeel in maart vorig jaar maandenlang dicht. In de maanden juli tot september kon er weer winst worden gemaakt en werd een deel van de schuld ingelopen. De tweede sluiting deed MRL de das om.

“We wisten de eerste lockdown te overleven. Maar bij de tweede lockdown kregen we nul komma nul inkomsten binnen, terwijl we wel een flinke huur moesten betalen. We hebben daarom moeten besluiten te stoppen,” zegt Coby van Berkum van de Raad van Toezicht van MRL.

De Raad van Toezicht betreurt de teloorgang zeer. ‘Aandacht voor de veiligheid en de positie van de sekswerkers is van groot maatschappelijk belang,’ staat in het persbericht. “We zijn er behoorlijk stuk van dat we dit initiatief niet overeind hebben kunnen houden. Het is ook verdrietig voor de fantastische groep sekswerkers en beheerders. We hadden de maatschappelijke opdracht om vrouwen hun eigen tent te laten runnen, een schone werkplek te geven zonder mensenhandel. Dat is nu ten einde.”

Veilige werkplek

MRL, dat als pilotproject Mijn Eigen Raam is ontstaan, kwam in 2016 op initiatief van de gemeente tot stand. Het doel was vrouwen een veilige werkplek te bieden, buiten het bereik van mensenhandel. Voor de uitbraak van de pandemie had MRL nog een sluitende begroting, aldus MRL.

MRL heeft haar kennis en expertise bij het vormgeven van een erotisch centrum elders in de stad aan de gemeente aangeboden.