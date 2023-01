Tweede nacht op rij explosie in Zeilstraat in Amsterdam-Zuid

Voor de tweede nacht op rij heeft er zich een explosie voortgedaan in de Zeilstraat in Amsterdam. Beeld ANP / Michel van Bergen

De explosie bij het pand, waar een verhuurbedrijf van onder meer bouwmachines is gevestigd, gebeurde in de nacht van maandag op dinsdag. Bij de ontploffing raakte niemand gewond.

Of er schade is aan woningen in de buurt van het verhuurbedrijf is nog niet duidelijk. Dat wordt nog onderzocht. Ook kwam dinsdagochtend de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ter plekke om te onderzoeken of er niet nog meer explosieven waren.

De politie durft nog niet te zeggen of er een verband is tussen de twee incidenten. Dat wordt nog onderzocht.

Er zijn al vaker incidenten in de buurt van café De Rab geweest: in oktober 2021 werd De Rab meermaals beschoten. Agenten vonden toen een bloedspoor en een gouden ketting bij het café. Afgelopen december werd in de buurt van het café een explosief aangetroffen.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: