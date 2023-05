Tweede nacht achtereen explosie in Amsterdam, dit keer in Nieuw-West. ‘Waar stopt dit?’

De schade aan het gebouw aan het Bullepad – een zijstraat van de Osdorper Ban – is groot: de brievenbussen zijn opgeblazen, de voordeur ligt eruit en er zijn ramen gesprongen. Door de explosie, die in de nacht van maandag op dinsdag rond 04.15 uur plaatsvond, liggen overal brokstukken. Niemand raakte gewond.

“De hele buurt werd er wakker van,” zegt een buurtbewoner (64), die graag anoniem wil blijven. “Door het raam zagen we een persoon wegscheuren op een scooter. Ik durfde niet naar het balkon te gaan: stel dat hij een pistool had.” Volgens de man, die al 32 jaar in Osdorp woont, is de buurt relatief rustig, maar zijn er een paar onruststokers. “Er gebeuren soms wel gekke dingen, een beetje crimineel. Mensen gooien niet zomaar een bom voor een huis.”

‘Geen flauw idee’

Daar is een andere buurtbewoner het niet mee eens. Ja, hij hoorde de klap, maar hij heeft ‘geen flauw idee’ waar het mee te maken zou kunnen hebben. “Ik kan me de laatste keer dat hier een auto is opengebroken, niet heugen,” zegt hij. “Het is echt een heel rustig straatje. Ik doe m’n auto soms niet eens op slot.”

Ook meerdere voertuigen in de omgeving van het pand raakten beschadigd door rondvliegende brokstukken. “Mijn auto is helemaal stuk,” zegt een bewoner van het pand (38), terwijl hij wijst naar de gesprongen ramen. De man is een rondje aan het lopen met zijn zoontje (4) terwijl timmermannen de deuren in zijn huis herstellen. “We konden er niet uit, de deuren zaten klem.”

De man schrok wakker van de ontploffing, net als zijn kind. “We hebben niet meer geslapen en ik ben maar niet naar werk gegaan.” Vandaag staat in het teken van verzekeringen bellen en dingen regelen. Er heerst angst, zegt hij. “Vandaag hier, morgen daar. Waar stopt dit?”

25 explosies

De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) van Defensie was ter plaatse om te kijken of er geen explosief materiaal was achtergebleven. De omgeving werd na enkele uren vrijgegeven.

De Forensische Opsporing en recherche onderzoeken de explosie, die de tweede was in de stad in twee dagen tijd. In de nacht van zondag op maandag ontplofte er al een explosief bij een woning aan de Insulindeweg in Oost. In totaal vonden in de stad al bijna 25 explosies plaats dit jaar.

Ook in Rotterdam vond afgelopen tijd een reeks explosies plaats, waarvoor maandag een Amsterdammer werd opgepakt. Zou het daarmee te maken hebben, vraagt een buurtbewoner zich af? “Misschien hadden we wat in te halen.”