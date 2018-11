Tweede kroongetuige verklaart over liquidatie Jaïr Wessels

Waarschijnlijk heeft ook de arrestatiegolf van afgelopen woensdag in het onderzoek naar de motorbende Caloh Wagoh met de nieuwe getuigenissen te maken.



Twee leden van die motorclub zijn verdacht van betrokkenheid bij de liquidatie van Wessels. Ook wordt de motorclub gelinkt aan de aanslag in juni met een raketwerper op het pand vlakbij station Amsterdam-Sloterdijk waar de redactie van tijdschrift Panorama is gehuisvest.



In het criminele milieu wordt de groep rond Taghi verantwoordelijk gehouden voor de beide aanslagen. Caloh Wagoh zou voor Taghi klussen hebben uitgevoerd.



Vertraging

Het Openbaar Ministerie presenteerde de nieuwe kroongetuige maandagochtend aan de rechtbank Midden-Nederland, die de strafzaak tegen de drie verdachten van de liquidatie van Wessels vanaf dinsdag zou behandelen in de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol.



Die zaak gaat dinsdag beginnen, maar loopt waarschijnlijk vertraging op doordat de recherche nog volop bezig is het relaas van de nieuwe kroongetuige na te trekken in een uitvoerig 'verificatieonderzoek'.



Het Openbaar Ministerie heeft bij de toetsing van de betrouwbaarheid van de spijtoptant al geoordeeld dat hij betrouwbaar is. Over de deal die met hem is gesloten, doet justitie nog geen verdere mededelingen.



Gewetensnood

In het criminele milieu ging al een tijd het gerucht dat een tweede kroongetuige in de pijplijn zat, naast Nabil B., die in maart was gepresenteerd als eerste kroongetuige tegen de door Nederlandse Marokkanen gedomineerde criminele netwerken.