Tweede keus voor zittenblijvers is vaak een dichte deur

Vol trots ingeloot op een categoraal gymnasium, na een lotingscircus dat de nodige stress veroorzaakte, is het feest krap een jaar later al voorbij. Wie het eerste jaar op het gymnasium niet haalt - of op andere scholen met slechts één niveau - moet van school af. Maar een andere school vinden is lastig in Amsterdam, want de populaire scholen zitten vol.



Daarbij is er nog een tweede groep zoekers: de teleurgestelde kinderen die bij de loting en matching niet op hun favoriete school terecht­kwamen.