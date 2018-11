Tweede Kamer wil opheldering over afspraken Marineterrein

Zo kun je niet omgaan met je partners SP-Kamerlid Sadet Karabulut

Volgens GroenLinks-Kamerlid Isabelle Diks is er in de stad 'onrust' ontstaan door de manier waarop Defensie 'zonder enige vorm van overleg' toch besloot het Marineterrein te blijven gebruiken.



"Het lijkt me toch niet te veel gevraagd om gemeenten bij zulke drastische wijzigingen in vastgoedplannen al in een vroeg stadium te betrekken en goed en constructief met hen te overleggen."



1400 woningen

Het Amsterdamse SP-Kamerlid Sadet Karabulut stelde dat haar stad 'aan de bewindspersonen een onbetrouwbare partner lijkt te hebben'. "Er werd een streep gezet door de afspraak uit 2013 dat het marineterrein zou worden teruggegeven aan de Amsterdammers. De onderbouwing daarvan ontbreekt. Zo kun je niet omgaan met je partners."



Karabulut zei te hopen dat 'het mooie stukje Amsterdam snel weer toebehoort aan de stad'.



Die kans lijkt klein. In de afspraken uit 2013 is aangegeven dat beide partijen konden terugkomen van hun besluit. In juni besloot Defensie dat zij toch op het marinecomplex willen blijven. Sindsdien wordt er door stad en Defensie onderhandeld over een aangepaste verdeling en invulling van het terrein.



Defensie zou minimaal de helft van het terrein te willen houden, waardoor de geplande bouw van 1400 woningen de prullenbak in kan.



Een plek in hartje stad wil de krijgsmacht - die nu na jaren van bezuinigingen weer kan investeren - niet opgeven. Als argument wordt onder meer de toegenomen dreiging van aanslagen genoemd, waarbij het Marineterrein in het geval van een aanslag als uitvalsbasis kan dienen.



Het complex is bovendien ideaal omdat het zowel goed bereikbaar is per auto en per boot als per helikopter.