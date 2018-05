Tweede Kamer verbiedt 24-uursopvang We Are Here

VVD-Kamerlid Daniël Koerhuis kreeg dinsdag voor dit voorstel een meerderheid achter zich in de Tweede Kamer, bestaande uit CDA, PVV, SGP, 50Plus en Forum voor Democratie. De motie is bedoeld om de Amsterdamse barmhartigheid richting uitgeprocedeerden in de kiem te smoren.



Eerder kondigde een meerderheid in de Amsterdamse raad, inclusief D66, aan dat het 24-uursopvang wil voor uitgeprocedeerden, in afwachting van een landelijke oplossing voor deze groep.



Permanente opvang

De verwachting is dat permanente opvang de deuren opent kort na de installatie van het nieuwe stadsbestuur. Dat zou de groep goed uitkomen, want op 1 juni moeten zij vertrokken zijn uit de door hun gekraakte sociale huurwoningen in de Rudolf Dieselstraat.



Of en hoe de motie van Koerhuis zal worden uitgevoerd is nog niet duidelijk, het kabinet werkt ook aan de vestiging van 24-uurs opvanglocaties voor uitgeprocedeerden, de Amsterdamse voorziening zou daar onderdeel van kunnen uitmaken.



Ook een ander voorstel van Koerhuis werd aangenomen, hoewel minister Kajsa Ollongren (binnenlandse zaken) deze motie al als onuitvoerbaar heeft bestempeld.



Koerhuis denkt dat Amsterdam heeft besloten om de asielkrakers voorlopig bewust te laten zitten en wil dit 'besluit' ook laten vernietigen. Ollongren probeerde het liberale Kamerlid tijdens een debat over de kwestie al aan het verstand te brengen dat het Openbaar Ministerie en de rechtbank daarover gaan, en niet de gemeente. Er valt dus geen Amsterdamse besluit te vernietigen.



Lak aan

Waar Koerhuis op doelde is de wens van de linkse meerderheid in de Amsterdamse raad om eigenaren van kraakpanden te vragen voorlopig te vragen even geen ontruimingsverzoek in te dienen, in afwachting van de 24-uursopvang. Burgemeester Van Aartsen heeft dit verzoek doorgegeven aan vastgoedeigenaren, maar zei daar wel bij dat de gemeente hen hier niet toe kan en zal verplichten.



Onder meer woningcorporatie Ymere had lak aan het verzoek van de gemeente en diende alsnog een ontruimingsverzoek in voor de woningen aan de Rudolf Dieselstraat.



