Tweede Kamer steunt Amsterdam in roep hardere aanpak Airbnb

Amsterdam krijgt steun van de VVD en SP in de Tweede Kamer: Airbnb moet harder aangepakt kunnen worden. Beeld ANP

Wethouder Laurens Ivens zei eind vorig jaar al dat het wetsvoorstel ‘toeristische verhuur’, dat is voorgelegd aan de Tweede Kamer, te mager is. SP en VVD delen de klachten over het wetsvoorstel en hebben dit donderdag schriftelijk gemeld bij de minister.

“Het is een heel grote teleurstelling dat de minister met zo’n zwakke wet komt, die de platforms onvoldoende aanpakt,” zegt Sandra Beckerman, Kamerlid van de SP.

Het wetsvoorstel van minister Stientje van Veldhoven geeft de gemeente enkele wapens tegen illegale vakantieverhuur, maar de grote steden missen een harde aanpak van de platforms die vakantieverhuur mogelijk maken, zoals Airbnb en Booking.com. Het opsporen van illegale verhuur blijft op deze manier ingewikkeld.

De wet maakt het voor gemeenten mogelijk een registratieplicht in te voeren. Dit betekent dat bij elke advertentie op Airbnb een nummer komt te staan. De gemeente kan dan achterhalen welk adres er achter dat nummer zit en dat vergemakkelijkt de handhaving van illegale verhuur.

‘Meer inpanning vragen’

Maar als iemand geen registratienummer vermeldt, dan kan de gemeente niet afdwingen dat een platform voor vakantieverhuur de advertentie verwijdert. “Het zou goed zijn als de platforms om meer inspanning wordt gevraagd,” zei Ivens in december.

VVD en SP zijn het hiermee eens en vinden dat gemeenten aanbieders als Airbnb moeten kunnen verplichten om mee te werken aan het registratiesysteem. Ze willen ook dat de steden voortaan kunnen afdwingen dat de platforms foute verhuurders weren. Dit soort verplichtingen is nodig, omdat Airbnb en Booking weinig aanstalten maken om zelf illegale verhuurders aan te pakken.

De boetes voor verhuurders die zich niet aan de regels houden, moeten ook omhoog, vinden beide partijen. “Nu geldt een boete van 4350 euro, dat is in Amsterdam terug te verdienen met minder dan dertig dagen vakantieverhuur,” aldus Daniël Koerhuis (VVD).

Dat het Europees Hof onlangs uitsprak dat Airbnb niet gedwongen kan worden vakantieverhuur in te perken, is volgens Koerhuis geen beletsel. “In Frankrijk, Spanje en Portugal gebeurt dit wel, dus ik zou niet weten waarom dit in Nederland niet kan.”

Beckerman (SP): “De minister moet de randen opzoeken.”

Tegenpolen

Het is zonder meer een wonderlijk verbond, van tegenpolen SP en VVD. Net zo opmerkelijk is het dat juist Koerhuis de klachten van SP-wethouder Ivens steunt. De VVD’er heeft er ongeveer een dagtaak aan om het linkse beleid van het Amsterdamse gemeentebestuur te bekritiseren op sociale media. Maar de partijen hebben al eerder succesvol samengewerkt in dit dossier. In 2018 nam de Tweede Kamer al een motie van SP en VVD aan die ervoor moet zorgen dat illegale vakantieverhuur een economisch delict is.

“Wij botsen regelmatig met de VVD in de Tweede Kamer,” aldus Beckerman. “Maar we zien allebei hoe groot de problemen zijn met vakantieverhuur, met name in Amsterdam.” Koerhuis stelt dat een samenwerking met SP een meerderheid in de Tweede Kamer vergemakkelijkt. “Wij bedekken samen het volledige politieke spectrum.”