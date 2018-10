Tweede Kamer geeft Amsterdam nieuwe wapens in strijd Airbnb

De Tweede Kamer nam dinsdag een motie aan die dit mogelijk maakt. De motie, ingediend door VVD en SP kreeg steun van alle partijen in de Kamer.



Amsterdammers mogen hun woning maximaal zestig dagen per jaar aanbieden voor vakantieverhuur, aan niet meer dan vier personen tegelijk. Vanaf 1 januari wordt dit dertig dagen per jaar.



Winsten afpakken

Deze regels worden in Amsterdam regelmatig geschonden en vaak door professionele partijen die complete woonblokken aan te grote groepen verhuren. Zij kunnen een boete krijgen, indien ze worden betrapt. De Tweede Kamer doet hier een schep bovenop door gemeenten de mogelijkheid te bieden deze winsten af te pakken.



"Malafide verhuurders moeten hard worden aangepakt. Nu calculeren ze in dat ze een bestuurlijke boete krijgen en gaan ze vrolijk verder met hun praktijken," zegt Daniël Koerhuis van de VVD en mede-indiener van de motie. "Ik wil dat de minister deze fraude als economisch delict bestempelt. Daardoor kunnen we de winsten van deze criminelen afpakken. Dat is het enige wat ze echt voelen."