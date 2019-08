Tweede Kamer eist uitleg over politieactie na homofobe bedreigingen

Dirk van Baren kreeg van de politie te horen dat hij zelf maar achter de dader aan moest gaan. Beeld Ernst Coppejans

De Kamerleden stellen vragen naar aanleiding van het verhaal dat Dirk van Baren zaterdag in Het Parool deed. Hij werd bedreigd via Twitter, maar de politie deed niets. Zelfs niet toen hij zélf de identiteit van zijn bedreiger had achterhaald.

Vera Bergkamp (D66), Nevin Özütok (GroenLinks) en Kirsten van den Hul (PvdA) willen een uitspraak van de minister over de manier waarop Van Baren werd behandeld. “Ik heb het verhaal in ieder geval met een mengeling van verbazing en ergernis gelezen,” zegt het Amsterdamse Kamerlid Özütok.

Ook vraagt het drietal aan Grapperhaus wat hij doet om aangiftebereidheid bij discriminatie te verhogen en hoe hij ervoor zorgt dat dit vaker leidt tot veroordelingen. “De praktijk laat helaas zien dat er nog altijd veel discriminatie is en dat het niet altijd goed gaat als er aangifte wordt gedaan,” aldus Özütok.

Niet uniek

Volgens Bergkamp staat het verhaal van Van Baren niet op zichzelf. “Ik hoor vaker dat er bij een aangifte niet wordt doorgevraagd en niet wordt doorgerechercheerd, en ik schrik er elke keer van. Het Openbaar Ministerie zegt dat zij bij vervolging afhankelijk zijn van het dossier dat de politie aanlevert. Als het in die keten dan niet goed loopt, laten we zaken liggen.”

Eerder pleitten dezelfde drie Kamerleden er al voor om onderzoek te doen naar in discriminatie en antisemitisme gespecialiseerde rechercheurs, zoals er ook speciale rechercheurs zijn voor financiële en milieudelicten. Hun motie kreeg een meerderheid, maar eind juli schreef Grapperhaus echter aan de Kamer dat hij daar geen apart onderzoek wil laten doen. Wel wil hij het betrekken bij een studie naar hate crimes. Maar volgens de Kamerleden is dat onderzoek al afgerond. Özütok: “Dat lijkt een beetje mosterd na de maaltijd.”

Volgens Bergkamp kunnen er in het onderzoek nog extra vragen zijn gesteld over gespecialiseerd rechercheurs. “Maar daar moet hij dan wel duidelijk over zijn. Eerder heeft hij onze motie telkens ontraden, dus ik merk weinig enthousiasme bij het ministerie. Laat de minister ons maar overtuigen dat hij wel genoeg doet om deze motie uit te voeren.”