Tweede explosief en beschieting pand Johan Huizingalaan

Het explosief dat is gevonden in de Johan Huizingalaan lag volgens de politie in het hofje achter het bedrijfspand. Het wordt geborgen door de explosievenopruimingsdienst.



Het zou gaan om een schoonmaakbedrijf dat vlak naast een interieurwinkel zit, die dit weekend ook al beschoten werd. Buurtbewoners zijn gevraagd om hun woning niet te verlaten.



Het andere explosief hing aan de voordeur van een hoekpand in de Jan Evertsenstraat. Die granaat is inmiddels verwijderd.



De locaties liggen ver uiteen, maar de politie bekijkt of een verband bestaat tussen de vondsten.



Horecazaken

Eerder dit jaar werd in de Jan Evertsenstraat aan een winkeldeur ook al een handgranaat gevonden. Twee weken daarvoor werd een granaat aangetroffen aan de deur van club Suzy Wong in de Korte Leidsedwarsstraat. Bij diezelfde club lag in maart wederom een granaat voor de deur.



Vorig jaar werden voor horecazaken Club Abe en Café In the City ook al granaten gevonden.