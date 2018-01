Tweede coldcase-kalender met meerdere Amsterdamse zaken

Tot die verlenging heeft de politie besloten nadat de eerste uitgave met 52 cold cases (een per week) in 2017 tot veel bruikbare tips leidde.



In de nieuwe kalender staan meerdere Amsterdamse zaken, zoals de vondst van het lichaam een onbekende man in 1982, de vermissing van een vrouw sinds 2011 en een gewurgde man die in 1998 in het water in Noord werd gevonden.



Reclassering

De eerste kalender met onopgeloste levensdelicten en vermissingen leverde 78 tips op over zaken op de kalender, waarvan er 32 bruikbaar bleken. In negen oude zaken is het politieonderzoek heropend of wordt heropening onderzocht.



De politie deelde de kalender vorig jaar voor het eerst uit in vijf gevangenissen in de hoop dat gedetineerden iets meer weten en gaan praten.



Volgens de bedenker, rechercheur Jeroen Hammer, blijkt uit een steekproef dat bijna twee derde van de gevangenen de kalender een goed idee vindt.