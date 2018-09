Tweede coffeeshop opent volgend jaar in Zuidoost

Als alles volgens plan verloopt, kan de shop in september volgend jaar open.



De ondernemers van het bedrijventerrein Amstel III zijn onlangs op de hoogte gebracht over de komst van de coffeeshop. Afgesproken is dat na een proefperiode van twee jaar zal worden bekeken of de coffeeshop definitief op deze plek kan blijven.



De komst van het afgiftepunt volgt op de opening van coffeeshop Roots, ruim een jaar geleden, naast het station Bijlmer Arena. Aan de komst van de eerste coffeeshop in het stadsdeel was een procedure van zeventien jaar voorafgegaan.



Pilot

Ook de tweede coffeeshop in Zuidoost is onderdeel van de pilot waarmee de gemeente verkooppunten van softdrugs uit de binnenstad naar andere stadsdelen probeert te verplaatsen.



Dat is sinds de start van de pilot in 2012 vijf keer gelukt. Behalve in Zuidoost zijn ook ondernemers verkast naar Sloterdijk en het Westelijk Havengebied. Amsterdam telt tegenwoordig nog 173 coffeeshops. In de jaren negentig waren dat er nog 450.